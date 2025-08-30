Florin Ghica, tânărul care îi ajută pe copii la început de școală

Sunt mulți prahovenii care fac bine. Nu din dorința de a fi „văzuți” sau „auziți”, ci pentru că așa simt. Și fac asta ori de câte ori este nevoie de ei. Prin fapte mărunte, ei pun umărul la ceea ce înseamnă „a aduce bucurie”.

Florin Ghica, un prahovean din Valea Călugărească, este un exemplu în acest sens.

Tânărul antreprenor e, de ani de zile, sprijin pentru copiii din comunitatea locală.

La el în frizerie, faptele bune țin, de multe ori, locul banilor. Micuți cu posibilități materiale precare au trecut și trec în continuare pragul salonului său, unde se simt, preț de câteva momente, niște mici răsfățați.

Acum, în apropierea noului an școlar, Florin Ghica vrea să aducă, din nou, un strop de bucurie. Va tunde gratuit toți copiii aflați în imposibilitatea de a plăti într-o frizerie. Mai mult, spune prahoveanul, pe lângă tunsoare, copiii vor primi și rechizite.

„Dragi părinți și copii, în perioada 5-6 septembrie, voi tunde gratuit toți copiii care sunt în imposibilitatea de a plăti într-o frizerie.

Pe lângă tunsoare, copiii vor găsi in frizerie caiete și pixuri cu care pot pleca acasă pentru noul început de an școlar.

Rugămintea mea pentru părinți este să îmi trimită mesaj pentru a organiza programul în așa fel încât să nu piardă prea mult timp. Locație : Valea Călugărească, str. Bisericii nr. 2 județul Prahova”, este mesajul lui Florin Ghica.