Florin Ghica

Florin Ghica, tânărul care îi ajută pe copii la început de școală

Luiza Toboc
Luiza Toboc

Data:

Sunt mulți prahovenii care fac bine. Nu din dorința de a fi „văzuți” sau „auziți”, ci pentru că așa simt. Și fac asta ori de câte ori este nevoie de ei. Prin fapte mărunte, ei pun umărul la ceea ce înseamnă „a aduce bucurie”.

Florin Ghica, un prahovean din Valea Călugărească, este un exemplu în acest sens.

Tânărul antreprenor e, de ani de zile,  sprijin pentru copiii din comunitatea locală.

La el în frizerie, faptele bune țin, de multe ori, locul banilor. Micuți cu posibilități materiale precare au trecut și trec în continuare pragul salonului său, unde se simt, preț de câteva momente, niște mici răsfățați.

Un nou lanț de magazine intră în Prahova

Lanțul olandez de magazine cu discont Action intră în România. Centrul de distribuție va fi construit lângă București. Potrivit profit.ro, Action  a început recrutările de...
Acum, în apropierea noului an școlar, Florin Ghica vrea să aducă, din nou, un strop de bucurie. Va tunde gratuit toți copiii aflați în imposibilitatea de a plăti într-o frizerie. Mai mult, spune prahoveanul, pe lângă tunsoare, copiii vor primi și rechizite.

„Dragi părinți și copii, în perioada 5-6 septembrie, voi tunde gratuit toți copiii care sunt în imposibilitatea de a plăti într-o frizerie.

Pe lângă tunsoare, copiii vor găsi in frizerie caiete și pixuri cu care pot pleca acasă pentru noul început de an școlar.

Rugămintea mea pentru părinți este să îmi trimită mesaj pentru a organiza programul în așa fel încât să nu piardă prea mult timp. Locație : Valea Călugărească, str. Bisericii nr. 2 județul Prahova”, este mesajul lui Florin Ghica.

 

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
