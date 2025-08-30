- Publicitate -

Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau înapoi

Încă nu a trecut vara calendaristică, însă apropierea de noul an școlar și de toamnă îi face pe mulți să se gândească la „dat ceasul înapoi”, și anume la trecerea la ora de iarnă. Ei bine, mai avem de așteptat aproximativ două luni până atunci.

Trecerea la ora de iarnă 2025 se va face, în fiecare an, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. Astfel, în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, ceasurile se dau înapoi cu o oră: la ora 04:00 dimineața, vom reveni la ora 03:00.

Ce înseamnă ora de iarnă?

Ora de iarnă reprezintă, de fapt, revenirea la ora oficială, cunoscută și ca ora GMT. Astfel, „ora de vară” este doar o convenție introdusă pentru a profita de lumina naturală din timpul verii și a reduce consumul de energie.

Practic, ora oficială a României este ora de iarnă, iar modificarea din octombrie nu face altceva decât să readucă timpul la standardul mondial.

Ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe atenționări de instabilitate atmosferică. În Prahova, duminică, va intra în vigoare un cod galben...
De ce se schimbă ora duminica?

Schimbarea se face întotdeauna într-o noapte de sâmbătă spre duminică, pentru a nu afecta programul de lucru și pentru a evita confuziile care ar putea apărea în timpul săptămânii.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată"

0
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Educație

Sindicalist după discuția cu premierul: „Am vorbit cu un perete"

0
Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu...
Administrație

Polițeanu merge în cartier să explice proiectele blocate de consilieri

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, îi invită la discuții, duminică,...
Eveniment

Incendiu, sâmbătă după amiază, la o locuință din Poiana Câmpina

0
Sâmbătă, 30 august, un incendiu s-a produs la o...
Educație

Eveniment pentru copii, pe malul Dâmbului, la Ploiești

0
Asociația Ploiești pentru oameni și Asociatia pentru Educatie si...
Administrație

Petiția lui Polițeanu pentru proiectele blocate de consilierii PSD și PNL

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat, sâmbătă, o...
Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

3
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
