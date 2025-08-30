Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau înapoi

Încă nu a trecut vara calendaristică, însă apropierea de noul an școlar și de toamnă îi face pe mulți să se gândească la „dat ceasul înapoi”, și anume la trecerea la ora de iarnă. Ei bine, mai avem de așteptat aproximativ două luni până atunci.

Trecerea la ora de iarnă 2025 se va face, în fiecare an, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. Astfel, în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, ceasurile se dau înapoi cu o oră: la ora 04:00 dimineața, vom reveni la ora 03:00.

Ce înseamnă ora de iarnă?

Ora de iarnă reprezintă, de fapt, revenirea la ora oficială, cunoscută și ca ora GMT. Astfel, „ora de vară” este doar o convenție introdusă pentru a profita de lumina naturală din timpul verii și a reduce consumul de energie.

Practic, ora oficială a României este ora de iarnă, iar modificarea din octombrie nu face altceva decât să readucă timpul la standardul mondial.

De ce se schimbă ora duminica?

Schimbarea se face întotdeauna într-o noapte de sâmbătă spre duminică, pentru a nu afecta programul de lucru și pentru a evita confuziile care ar putea apărea în timpul săptămânii.