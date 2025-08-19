- Publicitate -

Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul Bolojan, primarul din Ciorani, Marin Voicu (PSD), sărbătorește austeritatea cu ceea ce el numește un mega-concert pentru care s-au alocat din bugetul local 70.000 de lei. Cap de afiș e Anna Lesko, însă, nu lipsesc nici interpreți de muzică de petrecere, cum ar fi Shondy. Asta în condițiile în care localnicii spun că nu au încă rețea de canalizare, apa le e livrată cu porția, drumurile sunt rupte, iar în comună nu există coșuri de gunoi, deșeurile fiind aruncate… în șanțuri.

- Publicitate -

Pentru două zile de distracție, pe 23 și 24 august, edilul din Ciorani, care a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare în dosarul care vizează fraudarea alegerilor locale din 2020, a cheltuit 70.000 de lei.

Primar Marin Voicu: „Avem venituri”

Cum decizia instanței nu este definitivă, edilul își vede de treabă și arată că măsurile de austeritate anunțate deja nu-l împiedică să facă petreceri și asta fiindcă, după cum ne-a precizat Voicu, „avem venituri, investiții în comună s-au făcut și se fac. Nu am stat la mila nimănui ca să organizăm zilele comunei. Avem ce ne trebuie, așa că ne permitem să alocăm 70.000 de lei pentru festival”.

Localnicii se plâng că nu au drumuri, nu au canalizare, nici măcar coșuri de gunoi stradale

Nu de aceeași părere sunt și mare parte din locuitorii comunei Ciorani.

- Publicitate -

„Nu avem canalizare, se tot introduce rețeaua de vreo doi ani, apă primim cu porția, iar coșuri de gunoi la noi nu există, toată mizeria e aruncată pe șanțuri

Ca să nu mai spun că de ani de zile cerem o grădiniță cu program prelungit ca să nu se mai chinuie părinții care muncesc, nevoiți să își ducă copiii prin Urlați sau pe la Balotești. Cu 70.000 de lei se putea face altceva.

E o risipă, ceva de genul „chelului tichie de mărgăritar”.  Am format un grup de inițiativă la nivel de comună, fiindcă nu vrem să se cheltuiască banul public pe asemenea prostii. Comuna are nevoie de alte lucruri, altele sunt prioritățile, mai ales în momentele de austeritate pe care le trăim cu toții”,  ne-a transmis Ionuț Vasilescu.

- Publicitate -

Marin Voicu dă asigurări, însă, că Cioraniul va avea canalizare până la finele lui 2026. În ceea ce privește apa potabilă, acesta spune că nu este responsabilitatea lui, ci a operatorului Hidro Prahova, cu referire la starea drumurilor „contractul de introducere a rețelei de canalizare nu prevede și readucerea carosabilului la starea inițială”,  iar legat de absența coșurilor de gunoi, edilul a făcut următoarea afirmație: „și dacă aveam coșuri de gunoi stradale, tot pe șanț aruncau deșeurile”.

În ceea ce privește grădinița cu program prelungit, primarul Marin Voicu a dat asigurări că „va fi și aceea”.

La Ciorani, așadar, austeritatea nu și-a făcut încă simțită prezența, iar administrația locală nu consideră că e nevoie „să strângă cureaua”. Primarul îi invită pe localnici la o super petrecere cu grătare, voie bună și artiști plătiți cu bani mulți și publici să întrețină atmosfera.

Social

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena celui mai așteptat eveniment muzical al anului din Ploiești – Republik Fest 2025. Printre artiștii...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

  1. Cum era subiectul, ca nu imi aduc aminte….”Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor Ploiesti ?”. Cu ce difera situatia din Ploiesti fata de comuna Ciorani ? Cand oamenii s-au revoltat si au transmis ca cei aprox. 300.000 euro cheltuiti pe balciul de pe bulevard, ar fi fost mult mai utili pentru alte proiecte- cei care erau pro balci, au fost extrem de revoltati pentru ca balciul „invie” orasul.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
- Publicitate -

Știri noi

Internațional

Concluziile întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii europeni

0
Luni, 18 august 2025, a avut loc la Casa...
Administrație

Cum e Ploieștiul pentru cei cu dizabilități locomotorii

0
Persoanele cu dizabilități locomotorii întâmpină dificultăți în mai multe...
Economic

Fonduri PNRR pentru proiecte finalizate până la finalul lunii

0
Luni, 18 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a declarat...
Social

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

0
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...
Social

La doar cinci luni de viață, micuța Ema luptă să trăiască

0
Micuța Ema Ștefania are doar cinci luni de viață...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

1
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Marius Nica -
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...

La doar cinci luni de viață, micuța Ema luptă să trăiască

Luiza Toboc -
Micuța Ema Ștefania are doar cinci luni de viață...

Bulevardul Carol I din Câmpina, înțesat de chinezării, cazinouri și farmacii

Luiza Toboc -
O plimbare pe bulevardul Carol I din Câmpina (nume...

Naistul Nicolae Voiculeț, evacuat din casa de la Bușteni

Luiza Toboc -
Nicolae Voiculeț, renumitul muzician premiat international, a publicat un...
- Publicitate -

Amenzi uriașe pentru construcții de garaje fără autorizații

David Mihalache -
Amenzile pentru construcția de garaje, șoproane, grajduri sau depozite...

Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

Luiza Toboc -
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

Luiza Toboc -
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...

Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești. Lista evenimentelor

Marius Nica -
Malul pârâului Dâmbu, în zona Mihai Bravu, se va...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean