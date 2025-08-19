Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul Bolojan, primarul din Ciorani, Marin Voicu (PSD), sărbătorește austeritatea cu ceea ce el numește un mega-concert pentru care s-au alocat din bugetul local 70.000 de lei. Cap de afiș e Anna Lesko, însă, nu lipsesc nici interpreți de muzică de petrecere, cum ar fi Shondy. Asta în condițiile în care localnicii spun că nu au încă rețea de canalizare, apa le e livrată cu porția, drumurile sunt rupte, iar în comună nu există coșuri de gunoi, deșeurile fiind aruncate… în șanțuri.

- Publicitate -

Pentru două zile de distracție, pe 23 și 24 august, edilul din Ciorani, care a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare în dosarul care vizează fraudarea alegerilor locale din 2020, a cheltuit 70.000 de lei.

Primar Marin Voicu: „Avem venituri”

Cum decizia instanței nu este definitivă, edilul își vede de treabă și arată că măsurile de austeritate anunțate deja nu-l împiedică să facă petreceri și asta fiindcă, după cum ne-a precizat Voicu, „avem venituri, investiții în comună s-au făcut și se fac. Nu am stat la mila nimănui ca să organizăm zilele comunei. Avem ce ne trebuie, așa că ne permitem să alocăm 70.000 de lei pentru festival”.

Localnicii se plâng că nu au drumuri, nu au canalizare, nici măcar coșuri de gunoi stradale

Nu de aceeași părere sunt și mare parte din locuitorii comunei Ciorani.

- Publicitate -

„Nu avem canalizare, se tot introduce rețeaua de vreo doi ani, apă primim cu porția, iar coșuri de gunoi la noi nu există, toată mizeria e aruncată pe șanțuri

Ca să nu mai spun că de ani de zile cerem o grădiniță cu program prelungit ca să nu se mai chinuie părinții care muncesc, nevoiți să își ducă copiii prin Urlați sau pe la Balotești. Cu 70.000 de lei se putea face altceva.

E o risipă, ceva de genul „chelului tichie de mărgăritar”. Am format un grup de inițiativă la nivel de comună, fiindcă nu vrem să se cheltuiască banul public pe asemenea prostii. Comuna are nevoie de alte lucruri, altele sunt prioritățile, mai ales în momentele de austeritate pe care le trăim cu toții”, ne-a transmis Ionuț Vasilescu.

- Publicitate -

Marin Voicu dă asigurări, însă, că Cioraniul va avea canalizare până la finele lui 2026. În ceea ce privește apa potabilă, acesta spune că nu este responsabilitatea lui, ci a operatorului Hidro Prahova, cu referire la starea drumurilor „contractul de introducere a rețelei de canalizare nu prevede și readucerea carosabilului la starea inițială”, iar legat de absența coșurilor de gunoi, edilul a făcut următoarea afirmație: „și dacă aveam coșuri de gunoi stradale, tot pe șanț aruncau deșeurile”.

În ceea ce privește grădinița cu program prelungit, primarul Marin Voicu a dat asigurări că „va fi și aceea”.

La Ciorani, așadar, austeritatea nu și-a făcut încă simțită prezența, iar administrația locală nu consideră că e nevoie „să strângă cureaua”. Primarul îi invită pe localnici la o super petrecere cu grătare, voie bună și artiști plătiți cu bani mulți și publici să întrețină atmosfera.

Social Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena celui mai așteptat eveniment muzical al anului din Ploiești – Republik Fest 2025. Printre artiștii...