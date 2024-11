Noi imagini cu meteoritul care a luminat cerul, noaptea trecută, în Prahova [VIDEO]

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul O ”minge de foc” a luminat cerul Ploieștiului noaptea trecută [VIDEO] , numeroși cititori au reacționat, iar unii dintre ei ne-au trimis și imagini ale camerelor de supraveghere care au surprins fenomenul.

Mai mulți cititori ne-au semnalat că, noaptea trecută, în jurul orei 23:58, cerul Ploieștiului a fost luminat pentru câteva momente de o ”minge de foc”.

Cel mai probabil, a fost vorba de lumina declanșată de un meteorit sau, așa cum s-a întâmplat în luna august a acestui an, de un deșeu orbital provenit de la un satelit Starlink.

Autoritățile prahovene au transmis că fenomenul nu s-a soldat cu pagube, însă până acum nu există o explicație oficială a acestui fenomen.

Iată mesajele transmise de cititorii Observatorul Prahovean, care au fost martori la acest incident:

Mihai Cîmpeanu: Chiar a fost,am văzut și eu azi noapte. Am crezut inițial că e doar o lumină de la vreo mașină, dar era prea puternica

Dorian Marcu: A fost și o scurtă întrerupere la curent simultan cu acest fenomen

Zidaru Alexandra Cristina: Și eu am văzut era o lumina rece foarte puternica, am crezut ca este de la vreo mașina (eram în pat) când m-am ridicat am văzut doar puțin, după s-a auzit și un zgomot ciudat (nu foarte puternic, dar ciudat)! Am crezut ca sunt eu paranoica, ce a fost defapt?!

VIDEO Mai mulți cititori ne-au trimis imaginile de mai jos în care surprind lumina puternică de pe cer din diverse zone (Ploiești- cartier Dorobanțu, Seciu):