Anastasia, o prahoveancă de nici 2 ani, luptă să învingă leucemia. Fetița are nevoie de sânge

Mădălina este una dintre sutele de mame care au aflat că fiica ei are cancer. De fel din comuna prahoveană Podenii Noi, tânăra își strigă disperarea după ce, în urmă cu câteva zile, medicii de la Institutul Clinic Fundeni i-au pus fetiței ei, Anastasia, un pui de om de doar 1,5 ani, un diagnostic cumplit: leucemie acută limfoblastică -L1.

Micuța Anastasia este o prahoveancă ce abia a împlinit un an și cinci luni. O minune de copil, care nu înțelege, însă, ce i se întâmplă. Nu știe de ce, de câteva zile, camera ei plină cu jucării a fost înlocuită cu pereții reci ai unui spital.

Copila a fost diagnosticată la jumătatea lunii ianuarie cu leucemie acută limfoblastică -L1. Îngenunchiați de durere, Mădălina și Gabriel, nu vor decât să își vadă, din nou, unicul copil bine. Asta însemnând și cura cu citostatice pe care mâna de om a început-o astăzi, dar și fac transfuziile de sânge care fac diferența dintre viaţă şi moarte.

„A început de la o răceală, în decembrie. Am tratat-o aici, la noi, cu medicul de familie. Apoi, copila nu a mai mâncat. Am ajuns la spitalul „Grigore Alexandrescu”, unde ni s-a spus că are o infecție în sânge. A venit ianuarie, iar răceală, iar febră…Am mers cu Anastasia la Spitalul de Pediatrie Ploiești, apoi am ajuns iar la „Grigore Alexandrescu”, unde medicii au zis că are splina și ficatul mărite.

Ne-au trimis la Fundeni, iar aici, în urma investigațiilor și a unei puncții, fetiței noastre i s-a pus diagnosticul: leucemie acută limfoblastică -L1.Un cancer al celulelor sângelui. Începem, așadar, un șir lung de proceduri medicale, unele dureroase, pentru a stopa evoluția bolii”, ne-a povestit Mădălina, mama micuței.

O femeie care nu poate face altceva decât să se roage. Știe că Dumnezeu o va ajuta și îi va salva fetița pe care și-a dorit-o atât de mult. Se simte neputincioasă, însă, toată forța îi este dată de fărâma de om pe care l-a adus pe lume. Știe că are pentru cine lupta și o va face cu toată puterea.

„Rămânem la Institutul Fundeni unde am început citostaticele. Fetița noastră are nevoie de transfuzii de sânge. Orice o poate ajuta donând la orice centru de transfuzii, cu mențiunea: pentru Anastasia Gabriela Puiulet. Nuu știu cu ce am greșit, nu ne putem da seama cum ni s-a întâmplat nouă asta. Suntem la pământ. Probabil că Dumnezeu ne încearcă, iar asta ca să vadă cât de puternici suntem. Și suntem de dragul fetiței noastre pe care vrem, cu orice preț, să o vedem crescând”, a mai spus mama Anastasiei.

Tot ce vor părinții este să-și știe copilul din nou sănătos. Ambii plâng și li se simte neputința în glas. Nu abandonează lupta, însă. Indiferent de cât de mult „costă” vindecarea micuței lor, ei știu că Dumnezeu și oamenii frumoși îi vor ajuta. Vor primi toate armele necesare pentru a duce această luptă mult prea inegală și injustă.

Cine vrea ajute la vindecarea Anastasiei Gabriela poate dona o sumă cât de mică în următoarele conturi: