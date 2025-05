Coșul cu alimente, proiectul Asociației din Blejoi, continuă

„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” este proiectul inițiat din grijă pentru semeni de către Asociația „Veritas pentru Oameni”, din comuna prahoveană Blejoi. Timp de un an de zile, familii nevoiașe din județ vor fi ajutate să depășească mai ușor problemele pe care el traversează zilnic.

Proiectul „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” se vrea a fi o continuare a campaniei din decembrie 2024, „Încalță un copil pentru iarnă”.

„Pentru că oamenii vulnerabili nu au nevoie de alimente doar de Paște și de Crăciun, ne-am propus să fim sprijin pentru zece familii nevoiașe din Prahova. Lună de lună, cu ajutorul comunității, vom merge la aceste familii și le vom duce alimente de bază precum ulei, orez, cartofi ceapă, carne.

Intenționăm să includem și produse de igienă de care au mare nevoie. Nu pot să exprim în cuvinte bucuria pe care am văzut-o pe chipurile familiilor la care am mers în luna aprilie și care ne-au transmis că am fost „ajutor de la Dumnezeu, fiindcă nu mai aveau ce pune copiilor pe masă”, ne-a precizat Savu Isvoraș, de la Asociația Veritas pentru Oameni.

„Mii de mulțumiri celor care, prin bunătatea lor, au adus bucurie, în multe familii, luna aceasta! Mulțumim unor oameni simpli precumDiana Gheorghiu, Amuza Cristi, Laura Gârea, Moldoveanu Alexandra, Cristian Vintila, Marin Florentina, Enuta Madalina, care au contribuit cu cât au putut pentru a face un bine unor suflete necăjite. Sper ca exemplu lor să fie urmat și de alții, întrucât, cred, e de datoria noastră să nu rămânem indiferenți la dramele celor mai puțin norocoși decât noi”, a mai ținut să menționeze „sufletul” acestui nobil proiect.

Cine vrea să se alăture campaniei „Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii”, inițiat de către Asociația Veritas pentru Oameni, din comuna prahoveană Blejoi, poate sprijini astfel:

Donează direct în contul Asociației Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501, sau prin contract de sponsorizare.

Pentru mai multe informații telefon 074464949.