Reportaj: Asociația Pădurea Copiilor a plantat din nou în Parcul Municipal Vest

Un eveniment notabil s-a desfășurat în weekendul care a trecut în Ploiești, în Parcul Municipal Vest. Asociația Pădurea Copiilor, în parteneriat cu OMV Petrom, au venit să planteze din nou arbori în Parcul Municipal Vest.

- Publicitate -

Dacă în toamnă li s-au alăturat voluntari refugiați ucraineni, de data aceasta au avut alături de ei angajați de la OMV Petrom și Michelin, care au venit împreună cu familiile și prietenii, pentru a continua plantarea unei păduri urbane în vestul Ploieștiului.

Despre ce înseamnă pădurea, mai ales în zona de sud a țării, care este slab împădurită, dar și despre cât de importantă este împădurirea, ne-au explicat Teodora Pălărie, președinta Asociației Pădurea Copiilor, și Mihaela Popa, manager de împăduriri la OMV Petrom.

Sâmbătă, 18 martie, a fost și Christina Verchere, CEO OMV Petrom. „Voiam să fim 50 de persoane și am fost 124. Cred că au fost vreo 50 de copii…”, povestește Mihaela Popa, cu privire la prezența în ziua de sâmbătă.

- Publicitate -

Copiii au îmbinat utilul cu plăcutul. După ce n-au mai plantat, au avut timp să se joace în labirint și în locurile de joacă din parc.

Copăceii plantați în toamna trecută au deja muguri, semn că le merge bine. Cel mai exact situația lor va putea fi observată după Paște, mai spune Mihaela.

Citește și: Asociația Pădurea Copiilor a pus umărul în 2022 pentru un aer mai curat și în Prahova

„Extindem zona plantată și va rămâne și o zonă pentru toamna lui 2023. În plus, acum, s-a făcut și o amenajare peisagistică cu toată zona, care include și labirintul, care va trebui refăcut. Din proiectul inițial nu s-a prins toată tuia, și probabil că, în scurtă vreme, se va usca toată. Așa că acesta se replantează astfel că, într-un final va fi un labirint în adevăratul sens al cuvântului, cu by-pass-uri, ca să poți să te pierzi în el sau, din contră, să ajungi foarte repede în centru. În centrul labirintului va fi un ginko biloba, care va marca întreaga zonă, și, toată zona de labirint, va fi cromatic organizată din segmente, din specii care arată diferit, ori roșu, ori galben, ori verde, ca să fie ceva colorat, viu…”, explică Teodora Pălărie, președinta Asociației Pădurea Copiilor.

- Publicitate -

„Se vor planta și arbori de talie mare, de jur împrejur, ca niște paveze, mai ales pentru zona de mese de ping-pong, pentru a putea face zona aceea chiar funcțională”, mai completează Teodora.

Atunci când au fost întrebați oamenii care frecventează parcul, aceștia au reclamat faptul că mesele de ping-pong nu pot fi folosite din cauza vântului care bate. Prin plantarea de arbori care să servească drept adăpost, în timp, și acele mese vor putea fi folosite. „S-ar putea ca, în timp, să se poată face real și sport acolo”, spune Teodora.

Pădurea Copiilor va face umbră în Parcul Municipal Vest

Atât Mihaela Popa, de la OMV Petrom, cât și Teodora Pălărie, de la Asociația Pădurea Copiilor, sunt de părere că locurile de joacă din Parcul Municipal Vest au nevoie de plantarea de copaci pentru a ține umbră. „Nu poți așa, vara, se încinge toboganul, de exemplu. Nu pot fi folosite aceste locuri…”, spun cele două.

- Publicitate -

Totuși, toată lumea este conștientă de faptul că este un proiect de durată. „Când ai copaci deja, cresc mai repede cei pe care îi pui, când ai de unde să pornești este altceva. Când pleci de la zero, așa cum este aici, este mai greu”, spune Mihaela Popa.

„În toate zonele urbane sau periurbane nu vorbim de un sol natural, este un sol antropizat, pentru că s-au făcut alei, construcții, s-au tras țevi, sunt deșeuri din construcții… ce să crești pe așa ceva?”. „Din păcate ne furăm singuri căciula”, spune Mihaela.

Este greu să plantezi, și să și prindă, în condițiile în care se aruncă deșeuri din construcții. Ca exemplu, pe lângă pădurea Băneasa, sunt terenuri unde au făst lăsate movilițe de astfel de deșeuri, care, în timp, s-au acoperit cu pământ, a crescut iarbă, dar dedesubt sunt tot deșeuri. Pe astfel de terenuri nu se pot planta arbori pentru că nu au bază.

- Publicitate -

„Asta este ideea cu pădurea urbană miniaturală, conceptul acesta cu diversitate mare și densitate mare de puieți, ajută ca timpul de atingere a stării d emasiv să se reducă la jumătate. Noi am folosit stejar în proporție de 50%. Stejarul este o specie greu crescătoare și are nevoie, în mod normal, de vreo 10 ani până se prinde, se stabilizează, începe să se dezvolte. În primii 4-5 ani crește cam 5 centimetri pe an. Însă, fiind într-un fel de competiție, dar și simbioză, pentru că arborii comunică la nivelul rădăcinilor și se pot și hrăni reciproc, se ajută să se dezvolte mai repede, se împing unii pe ceilalți, cum ar veni…”, explică Teodora Pălărie.

În zona de câmpie faci împăduriri, unde nu ai vegetație forestieră. E mai greu. În zona de deal și de munte însă te ajută mult condițiile locale. Se spune că pădurea se regenerează singură în câțiva ani în zona de deal, dar la câmpie durează zeci de ani. Din acest motiv este foarte importantă împădurirea zonelor de câmpie, pentru că aici natura trebuie ajutată.

În ceea ce privește implicarea OMV Petrom în acest proiect, totul a pornit de la ideea de a găsi o soluție pentru captarea și sechestrarea dioxidului de carbon emanat în atmosferă. La nivel mondial s-a ajuns la concluzia că singura variantă viabilă care poate capta și sechestra acest dioxid de carbon eliminat în atmosferă, chiar dacă lent, este pădurea. Și atunci a apărut impicarea companiei în proiectele legare de împădurirea suprafețelor, declară Mihaela Popa, manager de sustenabilitate în cadrul OMV Petrom.

- Publicitate -

Ca și planuri de viitor, se are în vedere educația copiilor și se lucrează pentru acest lucru. Pentru copii se plantează acum, ei trebuie să fie învățați să aibă grijă de pădurea de care se vor bucura.

În acest scop și în cadrul evenimentului din weekend, au fost aduse materiale educative și, după plantare, copiii au răspuns la întrebări despre pădure și au aflat despre fauna și flora specifică pădurilor.

În plus, pentru a se conștientiza ce înseamnă cu adevărat pădurea, Asociația a comandat cuburi de lemn pentru a exemplifica exact cât lemn se produce în fiecare secundă în județele din sudul țării, arie pe care Asociația Pădurea Copiilor o are în vedere pentru împădurire.

Fiecare cub corespunde unui județ și se observă diferența clară între județele sudiste. Problema în Prahova este că, deși avem un cub mare, avem datorită zonei deluroase și muntoase a județului. În Ploiești, din păcate, există o lipsă acută de vegetație, lipsă pe care Pădurea Copiilor încearcă să o acopere.

La evenimentul din acest weekend au fost prezenți 180 de voluntari, adulți angajați ai OMV Petrom și Michelin, și copiii acestora, toți au plantat în cadrul programului „România plantează pentru mâine” 1.700 de puieți din peste 25 de specii. În toamnă va urma episodul al treilea.