În weekend voluntarii Asociației Pădurea Copiilor au plantat o „pădure urbană” în Parcul Municipal Vest din Ploiești – VIDEO

Ploieştiul este, cu siguranţă, unul dintre cele mai poluate oraşe ale României. Din acest motiv, orice iniţiativă de reducere a poluării este mai mult decât binevenită.

În acest weekend, la iniţiativa Asociaţiei Pădurea Copiilor, în colaborare cu Fundaţia Terre des Hommes România, peste 250 de voluntari, români şi ucraineni, adulţi şi copii, au venit să planteze copaci în Parcul Municipal Vest din Ploieşti.

Evenimentul a avut loc duminică, 13 noiembrie, și a adunat mult mai mulți oameni decât se așteptau inițial organizatorii. „România plantează pentru mâine” este deviza sub care se desfășoară această bine-venită inițiativă.

Pe o suprafață de teren din Parcul Municipal Vest, împărțită în șapte parcele, au fost plantați duminică 2.000 de puieți de foioase. Plantarea s-a făcut exact în dreptul Gării de Vest, lângă labirintul verde, labirint care, în scurt timp va fi refăcut, tot cu ajutorul celor de la Pădurea Copiilor.

Români și ucraineni plantează pentru România

„Plantăm peste 20 de soiuri diferite, de foioase, specii care se adaptează reliefului și climatului de aici. Asociația noastră are în plan o împădurire a zonei Muntenia Sud cu așa-zisele „păduri ale copiilor”. Sunt păduri de care se vor bucura copiii noștri.”, spune Radu Meiroșu, responsabil de comunicare în cadrul Asociației Pădurea Copiilor.

Celor de la Asociația Pădurea Copiilor li s-a alăturat Fundația Terre des Hommes, care a adus aproximativ 50 de voluntari ucraineni pentru a ajuta la împădurire. Aceștia, femei cu copii, au venit pentru a da o mână de ajutor țării care le-a oferit un adăpost temporar atunci când au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Pierdută printre voluntari, dând indicații de plantare, am întâlnit-o pe Teodora Pălărie, președinta Asociației Pădurea Copiilor, pe care am rugat-o să ne explice puțin conceptul. O pădure urbană în Ploiești este ceea ce orașul nostru are nevoie, iar inițiativa asociației pe care o conduce este salutară.

„Pădurea urbană miniaturală este un concept dezvoltat în Japonia, de un inginer silvic, Miyawaki. El a observat că, dacă pe o suprafață mică de teren se plantează o diversitate mare de specii cu o densitate mare de puieți, pădurea crește într-un timp mult mai scurt, adică în loc de 7-10 ani, în 3-4 ani.

Acesta este motivul pentru care în foarte multe orașe ale lumii deja se aplică genul acesta de împădurire, care reduce timpul de dezvoltare substanțial și face ca în orașe să apară niște oaze de biodiversitate, niște sanctuare de biodiversitate.

Cu cât diversitatea este mai mare, cu atât, cromatic, estetic arată mai bine pădurea, dar și rezistența pădurii în cazul unor dăunători este mai mare și, în același timp, dezvolatrea se face foarte rapid pentru că puieții cresc în ritmuri diferite și se împing unii pe alții să crescă mai repede. De aici și timpul mai scurt de dezvoltare.

Pădurea urbană atrage în plus polenizatori, este habitat pentru păsări, pentru animăluțe mici, astfel încât se populează cu viață zonele acestea împădurite în oraș.

Pădurea urbană are un rol foarte important și în controlul micro-climatic. Tot ceea ce este asfaltat, betonat, se încinge de la temperaturile foarte mari din timpul verii, iar aceste „buzunare” de verdeață ajută foarte mult la reglarea umidității aerului și la reducerea diferențelor de temperatură între zi și noapte cu câteva grade, inclusiv între anotimpuri.

Acesta este motivul pentru care avem nevoie de aceste păduri.”, a explicat Teodora Pălărie pentru Observatorul Prahovean.

Terenul a fost atribuit de către Primăria Ploiești, conform celor spuse de Radu Meiroșu. A fost destul de greu de găsit. „Pentru a putea fi împădurit, un teren trebuie să îndeplinească anumite condiții. Trebuie să ținem cont de poziționare, de conductele care trec pe sub el… De asemenea trebuie să ne asigurăm că are cine să aibă grijă. Noi venim, plantăm, udăm și întreținem la început. Dar trebuie ca, după ce noi plecăm, să fie cineva care să aibă grijă, de exemplu să nu se fure puieții nou plantați…”, spune responsabilul de comunicare al Asociației Pădurea Copiilor.

De ce „Pădurea Copiilor”?, am întrebat cu privire la denumirea asociației. „Titulatura are dublu sens. Pe de o parte este vorba de puieții plantați, care sunt, practic, niște copii de copaci. Pe de altă parte este vorba despre copiii noștri, sunt păduri pe care le plantăm pentru ei.”, a explicat Radu Meiroșu pentru Observatorul Prahovean.

Ziua de duminică a fost una caldă și a ținut cu voluntarii veniți în număr foarte mare, peste 300 conform estimării organizatorilor. Aceștia au plantat aproximativ 2.000 de puieți. Până în primăvară au în plan împădurirea unei suprafețe de 6.500 mp cu aproximativ 20.000 de puieți din 20 de specii diferite. Tehnica presupune plantarea unui număr de trei puieți într-un singur metru pătrat.

Pentru voluntari și copiii acestora, organizatorii au amenajat o zonă cu corturi unde voluntarii vin, primesc tricouri, iar copiii se pot juca cu zmee și pot face fotografii cu panoul special adus în acest sens.

Pădurea urbană de la Ploiești nu este singura pe care Asociația Pădurea Copiilor a plantat-o în Prahova, dar este cea mai mare. ONG-ul mai are proiecte dezvoltate în Filipeștii de Târg și Brazi iar, în curând, va desfășura o altă activitate de amploare la Tinosu.

Cu ajutorul celor de la Asociația Pădurea Copiilor, în județul Prahova se mișcă lucrurile în ceea ce privește creșterea suprafețelor verzi. Sperăm ca, în viitor, cât mai multe parcele, precum cea din Parcul Municipal Vest, să fie puse la dispoziție de către autorități pentru împădurire urbană. Avem cu adevărat nevoie de așa ceva, pentru noi, dar mai ales pentru generațiile viitoare, pentru copiii noștri.