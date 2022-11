Probleme majore în Ploiești cu apa caldă și căldura. ”Acum plătim și frigul din apartamente?”

Continuă sesizările cititorilor noștri cu privire la apa caldă și căldura furnizată de operatorul primăriei, Termo Ploiești. Mulți locatari susțin că nu pot face baie cu apa caldă, care este mai degrabă rece, iar caloriferele se încălzesc ”accidental”, deși a venit frigul.

Scăderea temperaturilor în această perioadă, în care iarna pare să-și intre în drepturi, a accentuat disconfortul locatarilor din Ploiești, care nu beneficiază de apă caldă și căldură la parametri optimi.

Aceștia cer primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici, să ia măsuri astfel încât să beneficieze de aceste utilități la standarde decente.

Astfel, după ce Observatorul Prahovean a publicat ieri articolul Primarul Volosevici o avea apă caldă și căldură? Mulți ploieșteni se plâng că stau în frig și nu au apă caldă, numeroși cititori au reacționat prin următoarele mesaje:

Grigore Monica: Nu avem caldura deloc in nord pe str. Petuniei si nici apa calda. Este foarte frig in case…!

Nicoleta Iacob : Plătim apa calda și vine rece. Căldură mai deloc în Nord, Cameliei. Sa nu se factureze apa cald.Ce facem toată iarna?

Olga Fistoc: Doar platim caldura,bani aruncati. In Malu Rosu incalzesc eu caloriferele ca cei care trebuie sa de-a caldura fac economie.

Elena Dobre: Pe strada Nalbei de 3 zile nu a fost caldura la calorifere.Dintr o data de cand primaria a preluat Termoficarea Ploiești,au aparut si apar n’,avarii in tot orașul. Oare cineva saboteaza cu intentie de a nu avea locuitorii orasului agent termic?De ce in anii trecuti nu sau sesizat atatea probleme si avarii.Dupa orele 23.00 apa calda lipseste in totalitate de la robinet.In timpul zilei aștepți mai bine de 15 minute sa vina apa calda.#Termoficare Ploiesti sunteti o rușine

Nicoleta Iacob: Pe Cameliei la fel acești situație ca la celelalte blocuri PT10.

Adrian Zamfir: Situația în Vest: Caloriferele sunt călduțe, adică o treaptă peste amorțite. Am in casa la nivelul solului,acum am măsurat, 23,7°. Nefiind foarte frig afara ,încă, hai sa zicem că este decent în apartament. Deja temperaturile incep să scadă simțitor, vom avea sub 0° , deci nu vom mai face fata. Sunt conștient că nu va mai fi ce a fost,dar nici bătaie de joc in halul asta.

Andreas Vlad: In nord avem apă caldă cât să nu zicem că e rece și la căldură cu robineții și deschiși la maximum abia facem de 24 de grade (presiune este, căldură nu); Republicii pana in Caraiman la fel, cam toți spun același lucru; cine are apartamentul spre nord NU o duce deloc decent

Alexandru Nicolae, administrator la blocurile 4A și 4 B: Nu este apă caldă la patru blocuri de pe strada Mărășești din Ploiești. Este vorba despre blocurile 4A, 4B, blocul 1 și blocul 2 de pe strada Mărășești, din zona Palatului Copiilor, racordate la punctul termic 4 din 9 Mai, fiind afectate aproximativ 150 de persoane. Problema se cunoaște și ar fi trebuit să se intervină înainte de reluarea furnizării cu apă caldă și căldură. Am sunat la call center. Au spus că problema se cunoaște, însă nu s-a intervenit. Am încercat să comunic din nou la call center că nu s-a intervenit în zonă, dar nu am mai reușit să vorbesc cu niciun dispecer, iar la sediul social nu este nimeni

Nu avem caldura deloc in nord pe str. Petuniei si nici apa calda. Este foarte frig in case…!

Si in Malu Rosu este aceeasi problema. Culmea, dimineata la ora 5:30 cand toti vecinii mei dorm, in maximum 5 minute vine apa calda, deci nu fierbinte, numai buna de spalat, iar la pranz este rece. Trebuie sa o lasi aproape o ora ca curga pana vine calda. Aceeasi problema si la calorifere, noaptea 27-30 de grade, iar ziua in jur de 20 de grade. Nu se poate incalzi un apartament daca nu avem in calorifere cel putin 40 de grade.

Daniel Andrei: Pe strada Curcubeului, bl J1, si va rog a ne sprijini în rezolvarea problemei agentului termic de la Termo Ploiesti! Mentionez ca de cand s-a dat drumul la caldura, la bl J1, caloriferele au fost caldute doar 2 nopti. De luni 7.11.2022, a fost identificata o avarie (zona marcata cu vopsea pe teren) si nici pana in acest moment NU a venit nimeni sa se intereseze de aceasta avarie, in ciuda numeroselor sesizari avute(si inregistrate) la Termo Ploiesti. Raspunsul acestora acelasi din totdeauna: Se lucreaza! Cu toate apelurile „disperate” ca NU se face nimic, NU ne baga nimeni in seama! Cu speranța că ne puteti ajuta sa ne facem cunoscuta problema si ca cei in masura vor avea grija si de nevoile noastre VA MULȚUMIM!

„La blocul 106, pe strada Petuniei, din zona de Nord a orașului, se dă drumul la căldură, caloriferele se încălzesc timp de 20 – 30 de minute, iar apoi sunt reci. În casă am 19 grade Celsius. De când au anunțat furnizarea de agent termic am avut doar două nopți căldură, săptămâna trecută, miercuri și joi, iar apoi s-a repetat problema. Înțeleg că este vorba de o pompă defectă în punctul termic, dar cât durează înlocuirea ei?”, s-a întrebat retoric un alt locatar din Ploiești.