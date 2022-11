Primarul Volosevici o avea apă caldă și căldură? Mulți ploieșteni se plâng că stau în frig și nu au apă caldă

Activitatea Termo Ploiești, furnizorul de apă caldă și căldură al primăriei, lasă mult de dorit. Numeroși cititori ne-au sesizat probleme majore cu care se confruntă în privința utilităților esențiale mai ales pentru sezonul rece. Oare primarul Volosevici are apă caldă și căldură la parametri normali?

După trei luni și jumătate în care nu au avut apă caldă, ploieștenii de la bloc au crezut că odată cu reluarea serviciului de către operatorul Primăriei Ploiești lucrurile vor reintra în normal. Din păcate, s-au înșelat.

După ce s-au felicitat și aplaudat reciproc în ședințe publice că au reluat furnizarea apei cale și căldurii, consilierii locali și primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, ignoră acum problemele unui sistem care își arată limitele.

Astfel, după ce Observatorul Prahovean a publicat în weekend articolul ”Plătim apă rece la preț de apă caldă” Sesizarea unui ploieștean nevoit să facă baie cu apă încălzită pe aragaz, numeroși cititori ai Observatorului Prahovean ne-au sesizat că se confruntă cu frig în apartamente sau apă rece la robinetele de apă caldă.

Iată doar câteva dintre mesajele postate de cititori care reclamă probleme majore din activitatea Termo Ploiești:

Monika Birkenheier: Daaa, aceeași situație o suportăm și noi, adică eu pe str. Cameliei nr.20, bl. 22A, sc. A, exact aceeași situație. Și eu am sesizat S.C. Termo și telefonic prin call center și cu repetate mesaje pe e-mail. Tot pe aragaz încălzesc și eu apa pentru baia. Tot ce am consumat pe robinetul de caldă a fost rece și eu o plătesc la preț de caldă. Sunt dispusă să ne unim cei care pățesc la fel să facem o sesizare comună la protecția consumstorului.

Amuza Gabriel Vasile: Pe Aleea Catinei (zona Cameliei Nord) pe teava de apa calda curge rece

Bebe Enescu: Confirm, dacă-i dau drumu’ vine mai rece decât aia rece, dar dacă o las mult să curgă, trebuie să treacă cel puțin o juma’ de oră, dar dacă vreau să fac baie eheee, atunci cam o oră și plătesc apa rece la preț de apă caldă!

Emilia Zahiu: Apa rece pe post de apă caldă plătim demult. La robinet de apă caldă aștepți să curgă apă rece jumătate de ora pana vine caldă

Ana Miți Georgescu: As dori sa semnalez faptul ca de ieri a fost întrerupta furnizarea căldurii pe str.Jianu si nu este o situație singulară. Deși blocurile din jur nu au probleme anul acesta oamenii de la punctul termic își bat joc de care locuiesc pe această strada.De 50 de ani de cand stau in aceasta zona nu am pomenit asa o lipsă de raspundere

Grigore Monica: Eu ieri, simbata , pe str. Petuniei am avut toata ziua caloriferele calde pe „canicula „asta….iar in fiecare seara de la ora 19 se opreste complet caldura pina dimineata! Apa calda….cu alta ocazie! Dar vom platii….sau nu.. facturile acestor indivizi?

Catalina Enache: Asa este. Nici in zona Vest nu este apa calda ca lumea ,tot rece si fără presiune.Bataie de joc

V as ruga daca se poate sa spuneti celor in drept ca nu este corect sa stam in frig

Laura Voica: Pe strada Petuniei nu avem apă caldă și nici căldură!!!! Ăștia chiar își bat joc de noi

Oprea Iuliana: Durează foarte mult pana vine apa calda , cred ca asa este peste tot !

Dana Balalia: Mie dl administrator mi- a cerut și cotirea contorului de apă caldă cutoate că i- am spus că nu curge apă caladă. Raspunsul a fost că” trebuie să dăm ceva acolo” și că nu este presiune din centrală. Adică nu ni se da apă caldă, dar noi plătim apa rece la preț de apă caldă. Ne merităm soarta

Un alt mesaj a venit pe numărul de whatsapp al redacției Observatorul Prahovean (0785 075 112) unde așteptăm sesizările dvs:

Bună ziua! Situația este critică la Punctele Termice 6 și 7 Ploiești Nord. Locatarii blocurilor racordate nu au căldură . Doar 1 -2 ore/zi. De mai bine de o saptamana, intre orele 16.30-18.30 au caloriferele ușor încălzite. Restul este oprit. Vă rog frumos sa fie anunțat de către dvs. adevărat este ca nu se interesează nimeni. La Termo Prahova și au închis telefonul, ca să nu nai fie deranjați. Administratorii nu au ce sa explice. Se codesc sa se intereseze. Cu respect, Cătălina. I.