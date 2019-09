A început isteria adeverințelor medicale pentru orele de sport la școli. De ce medicii de familie le iau banii degeaba părinților

După ce observatorulph.ro a publicat articolul Cum fac bani clinicile din Ploiești, speriind copiii. Pentru adeverințele de sport, cerute de școli, obligă elevii să le facă EKG specialiștii în medicină sportivă atrag atenția asupra ilegalităților comise în lanț atât de școli, cât și de medicii de familie, respectiv clinicile private sau de stat care eliberează, contra cost, adeverințele respective.

Astfel, potrivit www.formaremedicala.ro, cercetand legislatia in vigoare, se constata cu usurinta ca medicului de familie ii este interzis sa elibereze avize medicale cu formularea “apt/inapt de efort fizic” !

Aceasta este specifica strict medicului de medicina sportiva, specialitate aflata in Nomenclatorul specialitatilor medicale aprobat de Ministerul Sanatatii !

Adeverinta care poate fi eliberata de medicul de familie nu trebuie sa contina decat formularea “Este/Nu este in evidenta cu boli cronice, neuropsihice sau infectocontagioase” si „Clinic sanatos la data examenului medical”. In rubrica “Se elibereaza prezenta pentru a servi la:” poate fi completat “scoala” sau cel mult “educatie fizica an scolar 20… – 20 …”.

Fiind un serviciu la cerere, care nu face parte din pachetul de servicii decontata de casele de asigurari, consultatia finalizata cu eliberarea acestui tip de adeverinta poate fi taxata cu tariful afisat la cabinet si eliberarea chitantei corespunzatoare.

Pentru a evita situatiile tensionate ulterioare, parintele este recomandat sa fie informat de medicul de familie despre prevederile legislative si rolul medicului de medicina sportiva, precum si ca adeverinta eliberata de medicul de familie despre bolile cu care se afla in evidenta elevul poate fi inmanata de parinte medicului de medicina sportiva.

Așadar, doar un medic specialist în medicină sportivă poate da un astfel de verdict, în baza unor examinări riguroase și nu doar privind un copil, așa cum fac majoritatea medicilor de familie.

Astfel, dacă s-ar respecta legislația, ar fi un adevărat haos pentru că mai puțin de 100 de medici specialiști ar trebui să consulte peste 3,5 milioane de elevi, ceea ce este o aberație.

În loc să pună părinții pe drumuri cu copiii și să plătească până la 50 de lei pentru astfel de documente ilegale, școlile ar trebuie să solicite adeverințe doar celor care din motive medicale bine întemeiate nu pot participa la orele de educație fizică.

