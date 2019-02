”Omul sfinţeşte locul!” O profesoară le deschide lumea elevilor Liceului “Victor Slăvescu“ din Ploiești

,,Poate că educaţia se va îmbunătăţi mereu şi fiecare generaţie nouă va face un pas înainte în direcţia perfecţionării omenirii, pentru că în spatele educaţiei se ascunde marele secret al perfecţiunii naturii umane…” (IMMANUEL KANT)

Filozoful Kant subliniază un adevăr de care trebuie să ţină cont toate sistemele educaţionale, referitor la scopul educaţiei ,, de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil”.

Privind ipostazele educaţiei: ca proces, ca acţiune de dirijare a evoluţiei individuale, ca acţiune socială, ca ansamblu de influenţe (acţiuni care contribuie la formarea omului ca om), se poate observa că obiectivul educaţiei este omul, că se realizează în perspectiva unui ideal de personalitate umană şi că educaţia nu este o etapă limitată pentru o anumită vârstă, ci se prelungeşte pe întreg parcursul vieţii individului.

Proiectele Erasmus + reprezintă o cale pentru educaţia de calitate, permanentă şi o modalitate de îndeplinire a scopului acesteia, menţionat de filozoful Kant.

Plecând de la sintagma, ,, Omul sfinţeşte locul!”, Albu Adriana, profesor la Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii “Victor Slăvescu “ Ploiesti, catedra economic-administrativ, şi-a propus să schimbe viziunea şi perspectiva pedagogică asupra învăţământului din şcoala românească. Astfel că, în anul 2015, prin ambiţie, determinare şi muncă laborioasă, a aplicat pe platforma Proiectelor Erasmus şi a câştigat unul dintre proiecte. Acest proiect a fost coordonat de Turcia, iar ţările partenere au fost România, Polonia şi două oraşe din Bulgaria.

Schimbul interdisciplinar, multicultural şi lingvistic dintre aceste ţări a fost benefic atât elevilor, cât şi cadrelor didactice participante.

Toate acestea, mai sus amintite, au stârnit interesul doamnei profesor coordonator, Albu Adriana, care a aplicat din nou, în anul şcolar 2017-2018, pe Platforma Erasmus +, şi a câştigat trei proiecte cu tematică interesantă, inovativă, evolutivă şi atractivă.

S-a realizat selecţia cadrelor didactice determinate, dedicate şi dispuse să dezvolte aceste segmente noi de învăţare practic- aplicative şi evolutive, la nivel de şcoală.

Cadrele didactice implicate în aceste trei proiecte sunt: Prof. Albu Adriana Cristina, coordonator proiecte , Prof. Ghiţă Roxana Mihaela, catedra Economic-Administrativ, Prof. Petrescu Cornelia, catedra Comerţ, Pescaru Nicoleta, prof. de limba şi literatura română, Prof. Parniu Cristina, religie.

Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii”Victor Slăvescu “ Ploieşti a fost, este şi va fi preocupat să ofere elevilor săi o educaţie de calitate, prin determinarea, implicarea şi participarea elevilor în activităţile proiectelor Erasmus.

Proiectele Erasmus +, derulate în perioada 2018-2020, au urmatoarele titluri:

TALES OF THREE CULTURES, al cărui coordonator este Grecia, iar ţările partenere: România şi Turcia; CREATE, SHARE, LEARN, al cărui coordonator este Italia, iar partenerii sunt România, Bulgaria, Polonia, Grecia şi Portugalia şi cel de-¬al treilea proiect este coordonat de Turcia, cu partenerii România, Italia şi Lituania, cu tema FIGHTING WITH PEER BULLYING FOR DISADVANTAGED STUDENTS (DEZZOR)

Obiectivele comune ale proiectelor, indiferent de temă, sunt de colaborare, de acceptare a altor culturi, dar şi de socializare şi de stimulare a creativităţii.

Astfel, primul proiect, TALES OF THREE CULTURES, dezvoltă creativitatea copiilor, deoarece ei colaborează la scrierea unei cărţi în care vor fi prezentate aspectele culturii fiecărei țări. Proiectul este o continuare a unei colaborări e-twinning şi implică schimburi de elevi pentru a cunoaște cultura fiecărei țări participante prin folosirea instrumentelor web, precum și prin educația informală și non-formală (vizite la muzee, jocuri, participări la dans și evenimente muzicale). Rezultatele așteptate vor fi tangibile și intangibile. Rezultatele tangibile includ cartea privind patrimoniul cultural și non-tangibile, adoptarea de bune practici, dezvoltarea abilităților, dobândirea de experiență în cooperarea transnațională, cultivarea respectului față de diversitatea culturală.

CREATE, SHARE, LEARN propune o educaţie modernă, o viziune nouă prin schimbarea mediului educaţional, şcolile fiind transformate în spaţii în care ideile Educational Makerspace (EM) şi Tinkering (TI) să devină metodologii didactice inovative. Astfel, se dezvoltă creativitatea şi educaţia vine în întampinarea nevoilor comunităţii. Alte obiective sunt acelea de a introduce, în activitatea didactică, utilizarea noilor tehnologii, atât din punct de vedere al mijloacelor didactice (tablete, roboţi, imprimante 3D), cât şi al metodelor de predare ce utilizează sistemul informatic (soft-uri educaţionale, platforme online).

Şi proiectul FIGHTING WITH PEER BULLYING FOR DISADVANTAGED STUDENTS (DEZZOR) pune în valoare creativitatea elevilor, care devin scenarişti ai unei piese de teatru prin care combat hărţuirea şi comportamentul nedorit în diferite situaţii. Interdisciplinaritatea devine o metodă eficientă pentru a educa tinerii, dar şi pentru a-i motiva să se implice în activităţi, cum ar fi şi proiectarea de filme de scurt metraj. Prin aceste modalităţi, se urmăreşte decoperirea strategiilor, care pot fi utilizate pentru a preveni comportamentele nedorite, îndrumarea elevilor spre o reală apartenență, dar şi o cooperare între școală, familie și comunitate. Bineînţeles că se leagă şi noi prietenii!

Prin urmare, proiectele liceului nostru îmbunătăţesc educaţia, pentru că ajută la formarea elevilor, la desăvârşirea acestora, chiar la perfecţiunea umană, cum spunea Kant, prin oferirea posibilităţilor de a-şi dezvolta creativitatea, de a colabora cu ceilalţi, de a comunica, de a cunoaşte şi de a accepta culturile altor ţări. Şi toate acestea se realizează

într-un alt mediu educaţional oferit de proiectele Erasmus +.

Profesor coordonator: Albu Adriana

Participant proiect: Jimblaru Alina Alexandra

Observatorul Prahovean De același autor