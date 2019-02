Apa Nova anunță remedierea parțială a problemei apei din Ploiești

Ploieștenii din cartierele Nord, Gh. Doja și Republicii nu au putut consuma ieri apa de la robinet din cauza unei avarii majore. Sâmbătă seara, Apa Nova a anunțat că problema a fost rezolvată parțial, prin furnizarea apei dintr-o sursă alternativă.

Comunicatul Apa Nova

Avaria identificata este pe o conducta pusa in functiune in anul 2015, lucrare care nu a fost realizata de catre Apa Nova Ploiesti. Compania Apa Nova Ploiești informeaza ca avaria a fost localizata si tronsonul de conducta izolat. Nu se cunosc in acest moment care au fost cauzele ce au generat aceasta avarie.

Zonele afectate sunt alimentate cu apa in acest moment prin intermediul altor conducte de distributie, iar zona afectata a fost transferata pe o sursa alternativa de alimentare cu apa pentru a elimina problemele de calitate a apei potabile. La acest moment, din punct de vedere al companiei Apa Nova Ploiesti, prin solutia de transferare pe o alta sursa conform recomandărilor Direcției de Sanatate Publica, apa este conforma pentru consum. Recomandam pentru cetatenii care au ajuns tarziu acasa sa lase apa sa curgă un interval scurt de timp.

Echipele companiei noastre sunt in continuare pe teren pentru orice verificare necesara.

