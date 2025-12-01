- Publicitate -
Lichidul din carnea ambalată poate fi periculos

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a transmis un avertisment privind carnea ambalată.

Acesta susține că prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica: depozitare necorespunzătoare, fluctuații de temperatură în timpul transportului,  prospețime îndoielnică a produsului, ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.

”Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea” este mesajul șefului ANPC.

Reamintim că Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a recunoscut că doar 3% din carnea importată este verificată, din cauza capacității reduse de control. Iar asta înseamnă un risc crescut de a aduce boala pestei porciune prin produsele importate.

Acesta a solicitat Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să verifice toate loturile de carne de porc aduse din Uniunea Europeană, pentru pesta porcină africană care face ravagii în unele țări membre, precum Spania.

Un lot de „file somon marinat 100g”, retras de la vânzare

