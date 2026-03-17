Alertă la granița României. Drone rusești au căzut în Tulcea. Avioane F-16, ridicate noaptea trecută

Forțele ruse au lansat, în noaptea de luni spre marți, 17 martie, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.
Potrivit MAPN, în contextul situației generate de aceste atacuri, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat în jurul orei 01:40 din Baza 86 Aeriană Fetești, pentru monitorizarea spațiului aerian.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Astfel, la ora 01:55 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă.
În timpul incidentului, au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul României, în zona localității Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 03:00, o echipă de cercetare a fost trimisă în teren pentru a verifica situația.
Până la acest moment, autoritățile nu au identificat locul exact al impactului, însă căutările vor continua odată cu îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate.
Ministerul Apărării Naționale a transmis că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține contactul permanent cu acestea.