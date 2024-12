Mega Image preia Profi. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) preia Profi Rom Food S.R.L. Mega Image va trebui însă să îndeplinească o serie de angajamente printre care renunțarea la 87 de magazine din 44 localități și să implementeze o multitudine de proceduri ce vizează relația cu furnizorii.

- Publicitate -

Ca urmare, Mega Image trebuie să îndeplinească o serie de angajamente structurale și comportamentale pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate atât în relația cu furnizorii, cât și pe piața locală a comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin magazine.

„Aceasta este cea mai mare tranzacție din domeniul comerțului alimentar pe care am instrumentat-o și am impus măsuri fără precedent pe plan național, dar care sunt inspirate din practica europenă. Comerțul alimentar este un sector prioritar pentru noi. Am avut numeroase intervenții în acest domeniu, atât prin aplicarea de amenzi, cât și prin monitorizarea atentă și prin analiza operațiunilor de fuziuni și achiziții. Scopul nostru este să păstrăm un mediu concurențial puternic, astfel încât să nu crească prețurile, care, la ora actuală, sunt, în medie, cele mai mici din Uniunea Europeană, în ciuda presiunilor inflaționiste”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Astfel, Mega Image trebuie să implementeze proceduri care să cuprindă regulile pentru listarea și delistarea furnizorilor în cadrul rețelei Mega Image/Profi, indiferent dacă aceștia comercializează produse alimentare sau non-alimentare. Mega Image se angajează să aplice tuturor furnizorilor Mega Image și/sau Profi o procedură prin care se stabilesc condițiile de acces în magazinele celor două rețele, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a nu fi delistați. Totodată, vor fi prevăzute termene clare privind delistarea și obligația notificării furnizorilor.

- Publicitate -

În același timp, Mega Image va implementa o procedură specială pentru furnizorii relevanți, respectiv acei furnizori care livrează produse în proporție de peste 20% din cifra lor de afaceri către cele două rețele implicate. Astfel, se angajează să nu delisteze/să nu elimine din rețea produsele acestora, decât în anumite condiții clar stabilite, care includ prevederi legale, sau în situația în care produsele devin nerelevante pe piață, cererea pentru acestea scăzând substanțial.

Procedura aferentă tuturor furnizorilor se va aplica pe termen nelimitat, iar cea aferentă furnizorilor relevanți se va aplica pe o perioadă de 2 ani de la finalizarea tranzacției pentru furnizorii care livrează între 20%-30% din cifra de afaceri și 3 ani pentru furnizorii care livrează peste 30% din cifra acestora de afaceri din 2023 sau 2024.

Totodată, Mega Image se angajează să transmită furnizorilor relevanți o estimare a volumelor pe care anticipează că le-ar putea achiziționa de la fiecare, în următoarele 12 luni.

- Publicitate -

Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a furnizorilor relevanți, odată cu implementarea tranzacției, Mega Image trebuie să păstreze condițiile comerciale de care beneficiază aceștia pentru anul 2025.

În acest mod, furnizorii dependenți vor putea să-și reconfigureze activitatea comercială, să caute alte opțiuni pentru comercializarea produselor și să încerce să reducă gradul de dependență.

De asemenea, Mega Image trebuie să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile Mega Image și Profi se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor, înlăturându-se, astfel, orice posibile îngrijorări ale autorității de concurență.

- Publicitate -

În plus, Mega Image va permite accesul nerestricționat oricărei părți interesate de închirierea/subînchirierea/achiziționarea unor spații comerciale din anumite zone afectate pentru care entitatea rezultată își va opri activitatea, dacă este cazul. Acțiunea se va realiza prin intermediul unei agenții imobiliare independente de părți, care va oferi spațiul respectiv oricăror părți interesate, indiferent de activitatea comercială derulată de acestea (inclusiv activitate de retail alimentar) și va asigura publicitatea prealabilă a acestui demers.

„Am primit foarte multe observații referitoare la această tranzacție și am ținut cont de ele, obligând Mega Image să adopte măsuri pentru a proteja toți furnizorii, respectând, astfel, prevederile Directivei europene privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare, transpusă prin legea 81 din 2022. În acest fel, peste 600 de furnizori ai rețelelor Mega Image și Profi, cei mai mulți de dimensiuni medii și mici, vor putea beneficia de procedurile speciale de protecție„, a mai declarat președintele Consiliului Concurenței.

În scopul monitorizării respectării angajamentelor comportamentale asumate, Mega Image a propus desemnarea unui mandatar însărcinat cu monitorizarea, care va transmite Consiliului Concurenței rapoarte referitoare la modul de implementare a angajamentelor.

- Publicitate -

Pentru a se asigura că Mega Image își respectă angajamentele, decizia Consiliului Concurenței include condiții și obligații prin îndeplinirea cărora pot fi eliminate îngrijorările concurențiale pe piața relevantă, asa cum au fost identificate.

Conform prevederilor Legii concurenţei, neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei măsuri impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenţei se sancţionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării.