Cum să nu iei țeapă de Black Friday

Președintele ANPC, Sebastian Hotca, a recomandat consumatorilor să se informeze temeinic pentru a se asigura că beneficiază, cu adevărat, de oferte, în special în perioada marilor reduceri de prețuri, cum este Black Friday.

- Publicitate -

„Reducerile de preț sunt o oportunitate binevenită atât pentru #consumatori, cât și pentru operatorii economici. Cu toate acestea, este esențial ca fiecare consumator să se informeze temeinic pentru a se asigura că beneficiază cu adevărat de aceste oferte, in special in perioada marilor #reduceri de #preturi, cum este #BlackFriday.

Așadar, recomandam consumatorilor verificarea preturilor prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs, practica ce a dus la imbunatatirea constanta a modalitatilor de prezentare a preturilor si reducerilor de catre magazinele electronice.

Cititi cu atentie caracteristicile produsului si verificati daca acesta corespunde cu adevarat dorintelor si nevoilor dvs.

- Publicitate -

Cumparaturile din perioada Black Friday pot fi facute in deplina siguranta daca:

Intocmiti o lista cu produsele pe care doriti sa le cumparati si cu preturile actuale ale acestora. Astfel veti fi informat cu privire la reducerile de preturi;

Verificati stocul existent;

Verificati pretul afisat si daca acesta este integral (contine sau nu TVA);

Verificati daca pretul include si costul de livrare.

In cazul in care comandati online, verificati, inainte de a trimite comanda, daca pretul fiecarui produs din cosul de cumparaturi este acelasi cu pretul redus indicat atunci cand ati ales produsul.

Daca aveti nelamuriri, contactati comerciantul prin telefon pentru a cere informatii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vanzare sau a conditiilor de livrare. Modul in care comerciantul raspunde la aceste intrebari va poate oferi indicii asupra seriozitatii vanzatorului.

Comerciantul este obligat sa informeze corect si complet consumatorii, oferind, printre altele, urmatoarele informatii:

Datele de identificare (denumirea, adresa postala si electronica, numarul de telefon, numarul de inregistrare in registrul societatilor comerciale si cel de inregistrare fiscala etc);

Caracteristicile esentiale ale produsului;

Pretul cu toate taxele incluse;

Costurile de livrare, daca este cazul;

Modalitatile de plata si de livrare;

Perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;

Durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs;

Functionalitatea, compatibilitatea si interoperabilitatea bunurilor cu elemente digitale, a continutului digital si a serviciilor digitale;

Existenta si modul de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului.

- Publicitate -

Recomandam consumatorilor să citească recenziile privind produsele oferite online, care pot da indicii despre calitatea acestora sau despre seriozitatea comerciantului; acesta este obligat să ofere acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele şi sa garanteze faptul că recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul.

În plus, pentru contractele încheiate pe piețele online (de intermediere vânzari ȋntre comercianţi şi consumatori) consumatorul trebuie să ştie că orice furnizor de piață online (proprietarul website-ului de intermediere) este obligat să furnizeze următoarele informaţii într-o secțiune specifică a interfeței online, care este direct și ușor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate ofertele:

dacă partea terță care oferă produsele este sau nu un comerciant – persoana juridică şi în cazul ȋn care nu este un comerciant – persoană juridică ci o persoană fizică care vinde, să specifice faptul că drepturile consumatorilor care decurg din legislatia în materie de protecție a consumatorilor nu se aplică contractului încheiat;

la furnizarea de rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator, furnizorul de piață online este obligat sa specifice ȋn mod clar într-o secțiune specifică a interfeței de pe pagina unde sunt prezentate ofertele, existența oricărei publicități plătite sau a oricărei plăți specifice pentru asigurarea unei încadrări pe o poziție mai bună în ierarhie a produselor în cadrul rezultatelor căutării.

Pentru siguranta contului dumneavoastra, când doriţi să achizitionaţi online cu plata prin card bancar, căutați „https” în adresa URL și o pictogramă de lacăt în bara de adrese. Acestea semnalează că site-ul este conceput pentru a fi sigur. In cazul plăţilor făcute cu cardul, nu transmiteţi niciodată codul PIN al cardului din 4 cifre şi parole bancare, dacă primiți orice corespondență care pare a fi de la comerciant, prin care vi se solicită acest lucru.

- Publicitate -

ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor prin intermediul Centrul European al Consumatorilor Romania – ECC Romania a realizat un ghid pentru consumatorii care vor sa achizitioneze produse in perioada marilor reduceri de preturi de Black Friday.

PRETUL

Cum trebuie afisat?

Indiferent ca este vorba de un magazin online sau de unul clasic, pretul trebuie intotdeauna afisat clar, lizibil, in lei si cu toate taxele incluse (TVA si alte taxe suplimentare, daca este cazul).

- Publicitate -

Exista mai multe comparatoare de preturi unde poate fi verificata evolutia in timp a preturilor produselor. Aceasta posibilitate ofera consumatorului mai mult control asupra deciziei sale si face ca magazinele sa evite, in general, afisarea unor reduceri nereale.

Care sunt regulile privind reducerea de pret?

Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta / pretului anterior.

Pretul de referinta / pretul anterior reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.

- Publicitate -

In cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, pretul anterior reprezinta cel mai scazut pret practicat de vanzator in aceeasi suprafata de vanzare in perioada ultimelor 10 zile inainte de data aplicarii reducerii de pret.

In cazul produselor prezente la comercializare intr-o perioada mai mica de 30 de zile, pretul anterior reprezinta cel mai scazut preţ practicat de vanzator in aceasta perioada inainte de data aplicarii reducerii de pret.

Vanzatorul trebuie sa indice intr-un mod clar, lizibil si usor de identificat perioada in care pretul anterior a fost aplicat.

- Publicitate -

Orice anunt de reducere de pret exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie efectuat vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:

fie prin mentionarea noului pret langa pretul anterior, barat;

fie prin mentiunile „pret nou”, „pret vechi” langa sumele corespunzatoare;

fie prin mentionarea procentului de reducere si a pretului nou care apare langa pretul anterior, barat.

CONTRACTUL

Cand se considera contractul incheiat?

Pentru magazinele clasice, contractul este considerat a fi incheiat in momentul in care platiti si primiti bunul. In cazul magazinelor online, contractul este considerat a fi incheiat in momentul confirmarii, pe suport durabil, de catre comerciant, a acceptarii comenzii dvs.

Puteti renunta la achizitie dupa ce ati incheiat contractul?

A. In cazul magazinelor clasice, legea NU va da dreptul de a renunta la contract. Odata achizitionat un bun, acesta nu mai poate fi inlocuit sau contravaloarea acestuia sa va fie rambursata decat daca este defect, aplicandu-se aici regulile privind garantiile.

B. Pentru magazinele online, legea stabileste un termen de 14 zile calendaristice de la momentul primirii bunului in care puteti renunta la achizitie, fara a oferi vreun motiv si fara costuri suplimentare. Unele magazine online, ca parte a politicii lor comerciale, au extins acest termen la 30 sau chiar 60 de zile, insa trebuie sa verificati acest lucru cu fiecare comerciant in parte. Termenul de 14 zile se poate prelungi cu inca 12 luni in cazul in care comerciantul nu a mentionat expres despre existenta dreptului de returnare a produselor.

Daca vanzatorul nu trimite un curier pentru ridicarea bunului, va trebui sa platiti returul.

Comerciantul este obligat sa va ramburseze pretul platit (inclusiv costurile de livrare a bunului la dvs.) in termen de maxim 14 zile de la momentul in care ati renuntat la contract.

Rambursarea se face folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala (ex: banii achitati initial de pe un card bancar vor fi returnati de vanzator pe acelasi card), cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.

Exista anumite cazuri in care nu va puteti retrage din contract, cum ar fi, de exemplu, pentru bunurile care sunt realizate dupa specificatiile dvs. sau inregistrarile audio, video ori programele informatice care sunt livrate sigilate si pe care le desigilati.

Comerciantul poate retine, in anumite cazuri, din pretul platit de dvs. valoarea diminuata a bunurilor in cazul in care le-ati folosit mai mult decat pentru a le testa functionalitatea.

Mai multe informatii privind dreptul de retragere puteti gasi in Infograficul ECC Romania: https://goo.gl/Lj3ybx.

In cat timp trebuie sa primiti bunurile comandate online?

Comerciantul trebuie sa-si indeplineasca obligatiile contractuale in termen de cel mult 30 de zile de la data la care ati transmis comanda sau intr-un termen mai scurt care v-a fost comunicat. Daca vanzatorul nu a livrat bunurile in termenul stabilit, trebuie sa ii solicitati sa livreze cat mai repede posibil. In cazul in care livrarea nu se face nici in termenul suplimentar, aveti dreptul sa renuntati la contract, iar comerciantul trebuie sa va dea banii inapoi in termen de 7 zile.

Ce se intampla daca bunul este deteriorat in timpul transportului?

Daca bunul ajunge la dvs. deteriorat sau distrus vanzatorul este cel care suporta pierderea. Puteti solicita in acest caz un nou bun sau puteti renunta la contract.

Prin urmare, aveti dreptul de a verifica, la momentul primirii coletului, daca bunul din interior este in cea mai buna stare, astfel incat ulterior sa nu existe probleme, chiar daca exista unii comercianti care nu permit acest lucru.

GARANTII

Se aplica regulile privind garantiile si in privinta bunurilor achizitionate in perioadele de reduceri?

Regulile privind garantiile se aplica indiferent de modul in care sunt achizitionate bunurile si de pretul acestora, online, din magazinul clasic, la pret redus sau la pret intreg.

Care sunt regulile privind garantia?

OUG 140/2021 este cea care reglementeaza garantiile bunurilor. De fapt, stabileste ca exista doua tipuri: garantia legala de conformitate si garantia comerciala, care pot coexista pentru un singur bun.

Garantia legala se aplica pentru orice bun comercializat (cu anumite exceptii, clar stabilite). In momentul in care un bun va este vandut, beneficiati de garantia legala, fara ca garantia sa fi fost oferita de cineva anume, ci numai in temeiul legii. Garantia legala este responsabilitatea vanzatorului, la fel, in temeiul legii.

In principiu, garantia legala este de doi ani, dar exista si exceptii:

in cazul bunurilor cu elemente digitale (televizoare, aspiratoare smart, telefoane mobile, etc.) garantia legala poate fi de cinci ani, daca bunurile au o durata medie de utilizare mai mare de cinci ani, iar contractul prevede furnizarea continua de continut digital sau de servicii digitale (de exemplu, actualizari de sistem periodice sal software inclus in contractul de vanzare). Daca furnizarea continua de continut digital sau de servicii digitale se face pentru o perioada mai mare de cinic ani, atunci garantia va fi valabila pentru acea perioada.

In cazul produselor de ocazie, consumatorul si vanzatorul pot conveni asupra unei perioade de garantie mai de cel putin un an.

Garantia comerciala este cea care, in anumite situatii, este oferita suplimentar. De exemplu garantie de 5 ani pentru anumite electrocasnice sau de 10 ani pentru anumite componente ale obiectelor electrocasnice. Este ceva in plus fata de garantia legala si nu aduce atingere acesteia. O poate oferi atat producatorul, cat si vanzatorul. ⚠️Garantia comerciala poate imbraca orice forma: o durata de timp mai mare, rambursarea direct a sumei platite in cazul aparitiei unui defect etc. Dar nu poate inlocui si nu anuleaza garantia legala.

Ce se intampla daca bunul se defecteaza sau nu respecta specificatiile?

Aveti dreptul la repararea, inlocuirea, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzatoare a pretului in cazul in care produsul este defect sau nu respecta specificatiile.

Ca regula, initial, puteti alege intre reparare si inlocuire, dar vanzatorul se poate opune masurii alese daca are costuri mai mari pentru punerea in practica a acesteia in comparatie cu cealalta. De aceea, in practica, repararea este de regula prima masura care se ia pentru a asigura functionalitatea produsului.

Repararea produsului sau inlocuirea acestuia se face in termen de 15 zile calendaristice din momentul in care ati informat vanzatorul asupra problemei. Vanzatorul trebuie sa preia bunul inlocuit pe cheltuiala proprie.

Incetarea contractului sau reducerea corespunzatoare a pretului poate interveni in patru cazuri:

vanzatorul nu a finalizat reparatia sau inlocuirea sau vanzatorul a refuzat sa aduca în conformitate bunurile

se constată o neconformitate, in pofida eforturilor vanzatorului de a o remedia;

neconformitatea este de o asemenea gravitate incat justifica o reducere de pret sau dreptul la incetarea imediata a contractului de vanzare;

vanzatorul a declarat ca nu va aduce bunurile in conformitate intr-un termen rezonabil sau fara inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

Incetarea contractului are ca efect punerea partilor in situatia anterioara contractului. Prin urmare, veti primi suma platita pentru bun, iar comerciantul bunul inapoi. Returnarea bunului in aceasta situatie se face pe cheltuiala vanzatorului.

Contactati vanzatorul daca aveti o problema!

Ce este foarte important, chiar daca in practica vi se spune sa luati legatura direct cu service-ul in cazul unui defect, responsabilitatea va apartine intotdeauna vanzatorului, potrivit legii.

Nu aveti niciun fel de contract incheiat cu service-ul, iar acesta nu poate fi tras la raspundere pentru nerespectarea regulilor privind garantia. Prin urmare, chiar daca mergeti la service cu produsul, informati intotdeauna vanzatorul despre problemele aparute.

Bunul reparat/inlocuit este acoperit de o noua garantie?

Bunul inlocuit este acoperit de o noua garantie (legal sal comerciala) care incepe din momentul inlocuirii.

In cazul bnurilor reparate, garantiile legale si comerciale se prelungesc cu o perioada egala cu timpul scurs din momentul in care ati notificat vanzatorului defectul pana in momentul in care bunul v-a fost livrat in stare de utilizare normala.

In anii anteriori, in perioada reducerilor de Black Friday, reclamatiile primite de la consumatori au vizat urmatoarele aspecte:

Afisarea unui anunt promotional pe site-ul magazinului online ”-50%” la toate produsele , dar in realitate, aceasta reducere nu se aplica tuturor produselor aflate la comercializare;

In catalogul promotional de pe site-ul magazinului online era prezentat un produs electrocasnic cu un procent de reducere de “-200%”, in fapt, reducerea aplicata era de -16%;

Perioada de valabilitate a reducerilor de pret si disponibilitatea produselor la oferta nu erau mentionate;

Lipsa informarii asupra reducerii la pretul de referinta (cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zile), consumatorul nefiind informat in mod real asupra avantajului reducerii pretului la achizitia produsului;

Desi produsul selectat aparea ca fiind disponibil in stoc, in momentul in care produsul a fost introdus in cos, acesta aparea ca epuizat;

Desi produsul aparea in stoc, iar consumatorul a urmarit site-ul frecvent, la startul vanzarilor de Black Friday produsul aparea direct ca stoc terminat – reclama mincinoasa;

Produse la oferta care nu aveau precizat pretul vechi taiat si pretul nou, ci doar un singur pret;

Consumatorul dupa o ora si jumatate de la precomanda pe site, a adaugat si alte produse in cos, iar dupa finalizarea precomenzii produsele selectate nu mai erau in stoc;

Afisarea incorecta a preturilor: pe site se mentiona ”oferta speciala” dar pretul vechi nu aparea si nici reducerea procentuala, inducand in eroare consumatorul;

Produsul a fost plasat in cosul de cumparaturi, iar la finalizarea comenzii produsul respectiv a aparut cu un pret mai mare cu 900 lei – reclama abuz de promovare;

Pentru a face cumparaturile de Black Friday de pe site clientul trebuia sa aplice pentru un card de cumparaturi la o anumita banca, fara a i se da posibilitatea alegerii vreunui produs, clientului fiind imposibila plasarea comenzii;

La deschiderea promotiei de pe site, un singur produs parea ca avand o promotie reala de 50%, iar acela deja nu mai era in stoc – reclama inselatoare;

Comerciantul a refuzat cumpararea produselor cu cardul in rate, motivand ca platforma are probleme tehnice. La solicitarile clientului la ore diferite a primit acelasi raspuns negativ, consumatorul fiind in imposibilitatea de a achizitiona produsele” a scris Sebastian Hotca pe pagina oficială de Facebook.