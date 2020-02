Reacția emag la scumpirea aberantă a măștilor medicinale: ”Am decis să suportăm diferenţa de preţ”

După ce informația potrivit căreia un partener vinde pe platforma emag măști medicinale cu 10 lei bucata, de 500 de ori mai scumpe decât înainte de declanșarea isteriei coronavirusului, a devenit virală, cel mai mare comerciant online din România a reacționat.

Potrivit adevarul.ro, reprezentanții emag au anunțat că au cumpărat toate stocurile de produse de acest fel, pe care le vor vinde la prețuri mai mici, de numai 3 lei bucata.

„Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România şi am cumpărat tot ce se putea găsi în ţară, de la distribuitorii existenţi. Astfel, am achiziţionat măşti şi la preţul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăţi, şi am decis să suportăm diferenţa de preţ în toată această perioadă astfel încât clienţii să le poată cumpăra la 3 lei bucata”.

Dealtfel, președintele Consiliului Concurenței a anunțat demararea unor controale pe această temă.

"La ora actuală cererea de echipamente medicale de protecţie, respectiv măşti medicale, este foarte mare, iar producătorii nu reuşesc să acopere solicitările. În acelaşi timp, însă, nu este normal ca unele companii să profite de această situaţie şi să crească preţurile nejustificat", a declarat marţi Bogdan Chiriţoiu.

Potrivit acestuia, companiile riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri, dacă se dovedeşte că au încălcat legea, arată sursa citată.