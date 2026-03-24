Analize medicale gratuite la Ploiești: nou punct de recoltare la Maternitate

Analize gratuite în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 07:30 și 10:15, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Investigațiile medicale se realizează de acum și în cel de-al doilea punct de recoltare din cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie (Maternitatea Ploiești), de pe strada Mihai Bravu, nr. 116.

Prin deschiderea acestui nou punct de recoltare, Spitalul Județean de Urgență își propune să îmbunătățească accesul la analize medicale gratuite în Ploiești, contribuind la prevenție și diagnostic precoce.

Pentru a beneficia de gratuitate la recoltare, nu este nevoie de programare.

Pacienții au nevoie de bilet de trimitere de la medic primar, specialist și/sau medic de familie, carte de identitate și card de sănătate.

Prelucrările analizelor, anunță reprezentanții spitalului, sunt disponibile în limita fondurilor CAS Prahova, pentru Hematologie, Biochimie, Imunologie, Markeri cardiaci, Bacteriologie – Parazitologie – Micologie și investigații pentru sănătatea femeii.

Rezultatele pot fi accesate online, în timp real: www.sjup.ro

