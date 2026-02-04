Când și cum poți face analize gratuite la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Analize gratuite în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 07:30 și 10:15, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Investigațiile medicale se realizează în ambulatoriul de specialitate, fără programare, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie.

Pentru a beneficia de gratuitate la recoltare, pacienții au nevoie de bilet de trimitere de la medic primar, specialist și/sau medic de familie, carte de identitate și card de sănătate.

Prelucrările analizelor, anunță reprezentanții spitalului, sunt disponibile în limita fondurilor CAS Prahova, pentru Hematologie, Biochimie, Imunologie, Markeri cardiaci, Bacteriologie – Parazitologie – Micologie și investigații pentru sănătatea femeii.

Rezultatele pot fi accesate online, în timp real: www.sjup.ro