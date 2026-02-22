Ministrul Sănătății anunță controale naționale după cazul medicului care opera la privat în timpul programului de la stat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, zilele trecute, că va demara controale extinse la nivel național privind respectarea programului în spitalele publice. Decizia vine după ce, pe site-ul unei clinici private, a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public din București se pregătea să opereze la privat în timpul programului de lucru de la stat.
Ministrul Sănătății a transmis că medicul respectiv nu avea cerere de concediu aprobată și a trimis Corpul de control să facă verificări.
„De aproape șapte luni spun obsesiv, ferm, public și fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. (…)
Recent, pe pagina publică a unei unități sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public explica cum, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregătește deja pentru a doua intervenție chirurgicală.
Am cerut oficial conducerii spitalului public situația concediilor solicitate de acest medic pentru luna februarie.
Citește și: Alexandru Rogobete anunță reformă majoră în sănătate: concurență între casele de asigurări
Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam:
- există o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12 – fapt contrar legislației, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puțin 15 zile în avans;
- solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS;
- solicitarea nu era aprobată de managerul unității sanitare.
Deci, solicitarea de concediu NU este validă.
Am solicitat și unității sanitare private activitatea medicului din aceeași zi. Confirmarea este clară: două intervenții chirurgicale, la 08:40 și la 12:45, ceea ce confirmă prezența în sala de operație.
Mai mult, activitatea domnului doctor la spitalul public, pentru anul 2025, arată o medie de o intervenție chirurgicală pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate al spitalului public.
Începând de luni, Corpul de Control al ministrului Sănătății se va deplasa la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru.
Acest incident va genera un control național fără precedent, pe care mi-l asum public. Și da, va duce la modificări legislative semnificative”, a transmis Rogobete