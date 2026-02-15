Alexandru Rogobete anunță reformă majoră în sănătate: concurență între casele de asigurări

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, 14 februarie 2026, că are în plan să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rogobete a transmis că vrea să introducă o concurență între mai multe case de asigurări, atât publice, cât și private.

- Publicitate -

„Am spus încă de la preluarea mandatului că, indiferent câtă infrastructură nouă construim, indiferent câtă reformă facem, cea mai importantă reformă, din punctul meu de vedere, este reformarea modului în care sunt finanțate serviciile de sănătate și modul în care se realizează asigurările de sănătate în România.

Văzând exemplele din alte țări europene – Franța, Spania, Belgia, Germania –, dar și din afara spațiului european, și mă refer aici la Israel, unde tocmai am fost, în toate aceste țări există mai multe servicii de asigurări de sănătate.

- Publicitate -

Fie că sunt în regim public, fie că sunt în regim privat, fie că sunt complementare, în regim public-privat, este evident că oamenii vor avea de unde să aleagă, nu neapărat în funcție de tarifare, ci în funcție de serviciile pe care acestea le oferă. Va apărea concurența între case, care, în orice sistem, duce la dezvoltare”, a declarat Alexandru Rogobete, citat de g4media.ro.

Întrebat cum va funcționa sistemul, Rogobete a explicat: „E foarte simplu aici. În modelul din Israel, care mi se pare cel mai aplicabil sau replicabil pentru România, oamenii nu plătesc direct la Casă.

Ministerul Finanțelor colectează contribuția pentru asigurările de sănătate și o virează casei de asigurări pe care omul o alege. Practic, nu casa va colecta, ci statul va colecta. Casa va plăti serviciile în spital, după care statul va rambursa aceste servicii”.