Cât pierde un angajat prin neplata primei zile de concediu medical. Simulare pentru fiecare nivel de salariu

De la 1 februarie 2026, intră în vigoare noile reguli privind plata concediilor medicale. Potrivit legii, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2027 și face parte din pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare din sistemul de sănătate. O simulare făcută de hotnews.ro arată câți bani va pierde un angajat, în funcție de salariu și de durata concediului medical.

- Publicitate -

Cât pierde o persoană care câștigă salariul minim pe economie

O persoană plătită cu salariul minim pe economie – 2.574 lei net sau 4.050 lei brut (în baza de calcul nu intră suma de 300 de lei, care este neimpozabilă) – va pierde pentru prima zi a concediului medical suma de:-

59 lei net (101 lei brut), în cazul unui concediu de până la 7 zile, plătit cu 55% din baza de calcul;-

70 lei net (119 lei brut), în cazul unui concediu cu durata de 8–14 zile, plătit cu 65% din baza de calcul;-

80 lei net (137 lei brut), în cazul unui concediu de peste 14 zile, plătit cu 75% din baza de calcul.

Cât pierde un angajat care câștigă 3.000 de lei net

O persoană care primește un salariu de 3.000 de lei net (aproximativ 5.000 de lei brut) va pierde pentru prima zi a concediului medical:

- Publicitate -

78 lei net (134 lei brut), în cazul unui concediu de până la 7 zile;

93 lei net (159 lei brut), în cazul unui concediu de 8–14 zile;

107 lei net (183 lei brut), în cazul unui concediu de peste 15 zile.

Cât pierde un salariat care obține 5.500 de lei, echivalentul venitului mediu net

În ultimele luni ale anului 2025, salariul mediu net în România a urcat până în jurul valorii de 5.500 de lei (aproximativ 9.000 de lei brut).

O persoană plătită cu salariul mediu pe economie va pierde pentru prima zi a concediului medical:-

141 lei net (241 lei brut), în cazul unui concediu de până la 7 zile;

167 lei net (285 lei brut), în cazul unui concediu de 8–14 zile;

193 lei net (329 lei brut), în cazul unui concediu de peste 15 zile;

Cât pierde angajatul care primește 10.000 de lei net

Pentru ca un angajat din România să primească un salariu net de 10.000 de lei, salariul brut suportat de angajator este de aproximativ 17.000 de lei.

- Publicitate -

Un angajat care câștigă lunar 10.000 de lei net va pierde pentru prima zi a concediului medical: