Câte unități medicale stomatologice din Prahova fac anestezii intravenos

Pe teritoriul județului Prahova funcționează, 337 de cabinete stomatologice și clinici de stomatologie. Dintre acestea doar trei au dreptul de a administra anestezii intravenos.

Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova, sunt înregistrate un număr de 294 de cabinete medicale individuale și 43 de societăți comerciale cu specialitatea medicină dentară (stomatolgie).

Recentul caz, în care o fetiță de doar 2 ani a decedat în urma unei anestezii administrate intravenos la o clinică stomatologică din București, a luat în vizor clinicile și cabinetele stomatologice din toată țara.

Anestezia administrată intravenos nu poate fi făcută oricum, în orice condiții. În Prahova, din totalul de 337 de clinici de stomatologie /cabinete stomatologice care funcționează, doar 3 unități medicale de stomatologie fac anestezii intravenos.

De asemenea, DSP Prahova, a mai transmis faptul că, în decursul anului 2025, nu a fost închisă nicio unitate sanitară care desfășoară activități medicale de stomatologie.