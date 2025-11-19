„La Spitalul de Pediatrie Ploiești am găsit bunătate. Matei vă mulțumește”

Încă o scrisoare de mulțumire trimisă redacției Observatorul Prahovean în cadrul campaniei „Doctor bun”, dedicată medicilor apreciați din Ploiești și întreg județul. Astăzi, o ploieșteancă, Ioana Dumitru, ține să mulțumească nu unui singur doctor, ci unui întreg spital, Spitalul de Pediatrie Ploiești. Aici, tânăra mamă, care a ajuns cu băiețelul ei aproape în șoc anafilactic, spune că a găsit umanitate, profesionalism, dar și pasiune și drag pentru ceea ce înseamnă nobila meserie de medic.

„Nu am cuvinte de mulțumire față de întreg personalul de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Mi s-a părut că visez și, din fericire, acel vis a fost real, cu zâne bune din poveste. Am ajuns la urgențe cu băiețelul, care a înghițit o albină din cutia de suc, iar starea lui fiind destul de gravă, am fost preluați imediat, în ciuda faptului că erau foarte mulți copii care își așteptau rândul.

Nu a fost vorba de pile, cum au acuzat unele mămici, ci de faptul că era un caz foarte grav. Băiețelul a fost înțepat în interiorul buzei și risca șocul anafilactic. Totul a decurs rapid, doamnele asistente și doamna doctor au fost foarte empatice și au reușit să-l stabilizeze pe cel mic, dar, din păcate, a doua zi, buza s-a umflat mai tare și am revenit la urgențe.

De data asta am fost rugați să rămânem peste noapte, cazul fiind grav. Am rămas plăcut surprinsă de același personal medical drăguț de la primiri urgențe, dar și de doamnele de pe secția de internări.

Am fost primiți cu multă căldură și cu zâmbetul pe buze, nu m-am simțit nicio secundă într-un spital. Doamnele asistente au fost extrem de atente cu cel mic, i-au recoltat sânge fără a clipi, iar doamna doctor Turenschi Alina l-a monitorizat și a avut grijă de el să își revină cât mai repede.

Mulțumim din suflet pentru tot, Matei, un băiețel cu nevoi speciale, vă îmbrățișează cu drag și vă dorește tot binele din lume. Inimioara de pe mână nu știu când i-ați făcut-o, dar este tare încântat, se uită la ea și spune că doamnele l-au iubit”. Acesta este mesajul de mulțumire, transmis de către Ioana Dumitru, personalului de la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa [email protected] sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.