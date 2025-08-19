Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești – LIVE

- Publicitate -
UPU - SJU Ploiești

Medicii imagiști de al SJU Ploiești, exod către clinici private

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Medicii radiologi au devenit un lux la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. La UPU, de mai mulți ani, liniile de gardă pentru interpretări au fost cedate prin contract unei clinici private, astfel încât s-a ajuns la situația în care  aproape toți medicii titulari au părăsit cel mai mare spital din județ, care are 1460 de paturi.

- Publicitate -

Radiologia  este o specialitate esenţială pentru diagnosticarea şi monitorizarea multor boli precum cele pulmonare, cardiace, afecţiuni gastrointestinale, cancer, boli renale, boli hepatice, afecţiuni ale sistemului nervos sau osos.

Gărzi plătite raportat la salariile din 2017

Conducerea SJU Ploiești se confruntă, din nefericire, cu un exod al  medicilor de specialitate către sectorul privat. Asta și pentru că, din spusele managerului Sebastian Toma,  la stat, gărzile se plătesc în continuare raportat la salariile de dinainte de majorare, adică undeva la nivelul anului 2017.

Problema deficitului a fost, din nou, semnalată de către un cititor, revoltat de situație.

Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

A fost protest spontan al angajaților de la Uzina Mecanică Plopeni în această dimineață. Muncitorii au întrerupt lucrul, cerând conducerii plata sporurilor și condiții...
- Publicitate -

„Cum este posibil să te prezință la urgenta noaptea și sa nu existe un medic care să interpreteze un CT sau un ecograf. M-am prezentat de două ori în decurs de o săptămână cu o persoană cu tetrapareză spastică și nu a existat un medic care să facă și să citească o investigatie de computer tomograf sau ecografie abdominală. Ne prezentăm la urgențe ca să ni se administreze un paracetamol și apoi mergem acasă”.

Manager spital: „Încercăm să readucem normalitatea la UPU”

Managerul SJU Ploiești, medicul Sebastian Toma,  a explicat situația, precizând, totodată, că, de luna aceasta, la spital vor ajunge medici imagiști rezidenți.

„Noi încercăm să readucem normalitatea în UPU și spital. Ne lovim însă din păcate de refuzul unora din medici de a accepta salarii și stimulente normale.  

- Publicitate -

„Ne-au plecat imagiștii în privat”

Probabil o modificare legală privind creșterea numărului  de gărzi obligatorii efectuate de către toți medicii specialiști aflați în contract cu CNAS  și / sau de calcul a plăți  gărzilor efectuate raportate la salariul actual nu la cel din 2017 ar fi benefică.

Sunt multe țări în UE în care deficitul de personal medical a fost soluționat prin introducerea obligatorie în liniile de gardă ale spitalelor de urgență și centrelor medicale de permanență a tuturor medicilor aflați în contract cu casele de asigurări, chiar și a celor ce dețin și activează în regim privat”, a precizat managerul  Sebastian Toma.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

0
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Cabana Babele, scoasă la vânzare. Prețul cerut de proprietar

0
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Prețul solicitat...
Sport

Cu cine va juca Petrolul în Cupa României

0
Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României Betano...
Național

Sindicaliștii CFR Călători anunță proteste patru săptămâni

0
Marți, 19 august 2025, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor...
Eveniment

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

0
Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

4
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Bolnavii vor putea reclama trimiterea abuzivă de la stat la privat

Luiza Toboc -
De la 1 septembrie 2025, pacienţii vor putea raporta...

Criză majoră în tratamentul bolnavilor de cancer din România

David Mihalache -
Pacienții oncologici din România riscă să rămână fără tratamente...

Evaluare medicală completă și gratuită, pentru toată familia, la Dentirad Hospital!

Observatorul Prahovean -
Ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi!...

Lista analizelor gratuite pentru persoanele neasigurate

Ștefan Vlăsceanu -
Persoanele care nu sunt asigurate la sistemul de sănătate...
- Publicitate -

Acces extins la vaccinarea gratuită anti-HPV

Roxana Tănase -
Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru fete și...

Pacienții cu boli cronice, fără bilet de trimitere la medicul specialist

Roxana Tănase -
Anumiți pacienți cu boli cronice vor avea acces mai...

Cum sunt plătite concediile medicale de la 1 august

Roxana Tănase -
Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Prahova a făcut...

Cine mai are asigurare de sănătate gratuită după 1 august

Marius Nica -
Reprezentanții Casei de Asigurări Sociale de Sănătate Prahova au...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean