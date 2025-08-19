Medicii imagiști de al SJU Ploiești, exod către clinici private

Medicii radiologi au devenit un lux la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. La UPU, de mai mulți ani, liniile de gardă pentru interpretări au fost cedate prin contract unei clinici private, astfel încât s-a ajuns la situația în care aproape toți medicii titulari au părăsit cel mai mare spital din județ, care are 1460 de paturi.

Radiologia este o specialitate esenţială pentru diagnosticarea şi monitorizarea multor boli precum cele pulmonare, cardiace, afecţiuni gastrointestinale, cancer, boli renale, boli hepatice, afecţiuni ale sistemului nervos sau osos.

Gărzi plătite raportat la salariile din 2017

Conducerea SJU Ploiești se confruntă, din nefericire, cu un exod al medicilor de specialitate către sectorul privat. Asta și pentru că, din spusele managerului Sebastian Toma, la stat, gărzile se plătesc în continuare raportat la salariile de dinainte de majorare, adică undeva la nivelul anului 2017.

Problema deficitului a fost, din nou, semnalată de către un cititor, revoltat de situație.

„Cum este posibil să te prezință la urgenta noaptea și sa nu existe un medic care să interpreteze un CT sau un ecograf. M-am prezentat de două ori în decurs de o săptămână cu o persoană cu tetrapareză spastică și nu a existat un medic care să facă și să citească o investigatie de computer tomograf sau ecografie abdominală. Ne prezentăm la urgențe ca să ni se administreze un paracetamol și apoi mergem acasă”.

Manager spital: „Încercăm să readucem normalitatea la UPU”

Managerul SJU Ploiești, medicul Sebastian Toma, a explicat situația, precizând, totodată, că, de luna aceasta, la spital vor ajunge medici imagiști rezidenți.

„Noi încercăm să readucem normalitatea în UPU și spital. Ne lovim însă din păcate de refuzul unora din medici de a accepta salarii și stimulente normale.

„Ne-au plecat imagiștii în privat”

Probabil o modificare legală privind creșterea numărului de gărzi obligatorii efectuate de către toți medicii specialiști aflați în contract cu CNAS și / sau de calcul a plăți gărzilor efectuate raportate la salariul actual nu la cel din 2017 ar fi benefică.

Sunt multe țări în UE în care deficitul de personal medical a fost soluționat prin introducerea obligatorie în liniile de gardă ale spitalelor de urgență și centrelor medicale de permanență a tuturor medicilor aflați în contract cu casele de asigurări, chiar și a celor ce dețin și activează în regim privat”, a precizat managerul Sebastian Toma.