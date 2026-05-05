Guvernul Bolojan a fost demis. Ce formulă de guvernare ar trebui să urmeze? Sondaj OPH

Guvernul Bolojan a fost demis. Observatorul Prahovean lansează un sondaj privind viitoarea formulă de guvernare

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis, astăzi, prin moțiune de cenzură. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, față de 233, câte erau necesare pentru demiterea Executivului.

Cele mai multe voturi pentru demiterea Guvernului au provenit de la PSD și AUR, inițiatorii moțiunii. Ilie Bolojan va rămâne premier interimar până la învestirea unui nou Guvern de către Parlament.

Președintele Nicușor Dan urmează să înceapă consultările de la Cotroceni pentru formarea unui nou Executiv.

În acest context, Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie. Cititorii pot răspunde la întrebarea Care credeți că ar fi cea mai bună formulă de guvernare după demiterea premierului Bolojan? cu una dintre opțiunile de mai jos:

Reamintim că rezultatele ultimului sondaj de opinie au fost următoarele:

Da, este momentul pentru schimbare – 32.96%

Nu, ar crea instabilitate – 64.10%

Nu știu / Aștept să văd ce se întâmplă – 2.94%