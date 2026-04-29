Încă un parlamentar, afiliat PSD, a anunțat că nu va vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Fost parlamentar pe listele SOS România, Alexandrin Moiseev, ulterior afiliat PSD, a anunțat, marți, 28 aprilie, că nu va vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan. „România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional în care ne aflăm”, consideră parlamentarul.

„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune.

Dacă cineva se întreabă cum voi vota la moțiune, răspunsul este simplu: ÎMPOTRIVĂ”, a anunțat Alexandrin Moiseev pe Facebook.

Moiseev consideră că „premierul trebuie lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit”, precizând că nu va gira „construcții politice riscante”.

„România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional complicat în care ne aflăm.

Nu voi gira, prin votul meu, construcții politice riscante care ar putea slăbi direcția pro-europeană a României sau ar putea crea vulnerabilități strategice. Responsabilitatea, echilibrul și stabilitatea trebuie să fie mai presus de orice joc politic”, a precizat Alexandrin Moiseev.

Doi parlamentari și-au dat demisia din PSD

Petre Emanoil Neagu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău, este primul deputat care a reacționat după criza declanșată de social-democrați. Acesta a confirmat, potrivit digi24.ro, că va activa în grupul parlamentar PNL, urmând să semneze adeziune în perioada imediat următoare.

La rândul său, senatorul Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din PSD, anunțând refuzul său de a semna moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.