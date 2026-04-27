Senatorul PSD de Prahova, Radu Oprea, a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului

Fostul ministru al Economiei, senatorul PSD de Prahova, Radu Oprea, a demisionat luni, 27 aprilie, din funcția de secretar general al Guvernului condus de Ilie Bolojan.

- Publicitate -

Radu Oprea a anunțat încă de săptămâna trecută că se retrage din funcția de secretar general al Guvernului, poziție pe care o ocupa în cadrul Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

”Mi-am semnat și eu demisia odată cu miniștii PSD și va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcției de membru al guvernului vor fi semnate de către Președinte” a transmis atunci Oprea.

- Publicitate -

După demisia lui Radu Oprea, Guvernul l-a desemnar secretar general pe Dan Reşitnec, cel care a ocupat până acum funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

Radu Oprea este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni social-democrați din Prahova. Acesta a ocupat funcția de ministru al Economiei și a avut mai multe mandate de senator, fiind implicat activ în proiecte economice și administrative la nivel național.

Deși este senator PSD de Prahova, Oprea a anunțat luna aceasta că se mută la organizația PSD din Sector 6 al Capitalei.