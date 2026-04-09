Senatorul Radu Oprea se mută la Sectorul 6. Schimbare neașteptată pentru PSD Prahova

O mutare politică surprinzătoare zguduie scena social-democrată din Prahova. Senatorul PSD de Prahova, Radu Oprea, a decis să părăsească organizația județeană și să se înscrie în filiala PSD Sector 6, într-un moment extrem de sensibil pentru partid.

Adeziune confirmată oficial

Contactat de Observatorul Prahovean, Radu Oprea a confirmat că și-a depus adeziunea la organizația PSD Sector 6. Cu toate acestea, el a subliniat că își păstrează mandatul de senator ales în Prahova.

„Rămân senator PSD de Prahova, fiind ales în această circumscripție”, a declarat acesta.

Criză și resetare în PSD Sector 6

Transferul lui Oprea nu este întâmplător. Filiala PSD Sector 6 traversează o perioadă de reorganizare profundă, după rezultatele slabe de la alegerile locale. Social-democrații pregătesc alegeri interne în acest an pentru desemnarea unei noi conduceri, iar mutarea unui lider cu experiență este văzută ca un semnal clar de repoziționare.

Cine este Radu Oprea

Radu Oprea este una dintre figurile influente ale PSD, cu o carieră politică solidă. Actual șef al Secretariatului General al Guvernului în cabinetul Ilie Bolojan, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, fost prefect de Prahova, deținător a două mandate de senator PSD și fost lider al grupului PSD din Senat.

Cel mai recent mandat de senator a fost obținut la finalul anului 2024, după demisia lui Florin Jianu, unul dintre cei cinci senatori ai județului Prahova.

Plecarea lui Oprea este considerată, spun surse din organizația PSD, una dintre cele mai neașteptate mișcări din ultima perioadă în politica locală. Pentru PSD Prahova, pierderea unui lider cu experiență și influență la nivel central ridică semne de întrebare privind stabilitatea organizației și viitoarea strategie politică.