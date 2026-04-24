USR l-ar putea susține pe Mihai Polițeanu la Primăria Ploiești. Cine este candidatul de rezervă

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, care și-a câștigat mandatul din postura de candidat independent, ar putea fi susținut la următoarele alegeri locale chiar de partidul din care a plecat, USR.

- Publicitate -

Președintele USR Ploiești, Aurel Oprinoiu, a declarat pentru Observatorul Prahovean că decizia privind susținerea lui Polițeanu pentru un al doilea mandat la Primăria Ploiești va fi luată de conducerea centrală a partidului.

În cazul în care această variantă ”pică”, iar USR va decide să aibă candidat propriu, acesta ar putea fi actualul deputat USR de Prahova, inginerul George Marussi, potrivit unor surse din organizația locală.

- Publicitate -

Reamintim că, la alegerile din 2024, candidatul USR la Primăria Ploiești a fost arhitectul Răzvan Enescu. Acesta a obținut un mandat de consilier local, însă urmează să fie propus pentru excludere din partid după ce a participat la o conferință de presă organizată la sediul PNL Ploiești, alături de președintele organizației, Daniel Nicodim.

Reamintim că Mihai Polițeanu a demisionat din USR în octombrie 2022, când era deputat, alături de mai mulți membri ai organizației, acuzând că filiala județeană de partid a fost pusă „în subordinea PNL Prahova şi a baronului Iulian Dumitrescu”.

Mai mulți dintre demisionarii din USR Prahova au devenit ulterior fondatorii Mișcării Noi, Ploieștenii. Partidul respectiv l-a susținut pe Polițeanu la Primăria Ploiești și a obținut patru mandate de consilier local.