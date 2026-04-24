Bărbat împușcat mortal în Neamț, după ce a tras cu arma asupra polițiștilor [VIDEO]

Sindicatul polițiștilor Europol a transmis un mesaj public după intervenția dramatică din județul Neamț, unde un bărbat a fost împușcat mortal de polițiștii din cadrul structurilor de acțiuni speciale, după ce a folosit o armă de vânătoare împotriva acestora. VIDEO la finalul articolului.

Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de mascați, în județul Neamț, după ce a deschis focul asupra polițiștilor veniți să pună în aplicare un ordin de protecție provizoriu emis pe numele său, notează digi24.ro.

Potrivit informațiilor prezentate de sindicatul Europol, polițiștii au intervenit la locuința bărbatului după ce acesta și-ar fi amenințat cu moartea membrii familiei, pe fondul unor conflicte familiale. În urma incidentului, autoritățile au emis trei ordine de protecție provizorii în favoarea membrilor familiei.

Reprezentanții Europol au subliniat că intervențiile de acest tip implică riscuri majore pentru polițiști, iar situațiile pot degenera rapid.

„Niciun polițist nu își dorește să ajungă în situația de a lua viața unei persoane. Din păcate, un bărbat orbit de furie din cauza problemelor familiale a fost dispus să își folosească arma de vânătoare împotriva polițiștilor”, au transmis reprezentanții sindicatului.

Intervenție cu risc major pentru forțele de ordine

Sindicatul a precizat că imaginile surprinse la fața locului arată pericolul real la care sunt expuși polițiștii în timpul intervențiilor, mai ales în cazurile în care suspectul este înarmat.

„Niciodată nu poți ști care sunt intențiile persoanei cu care interacționezi. Deși vorbim despre o intervenție exemplară din partea polițiștilor, este tragic că bărbatul a folosit arma de vânătoare cu muniție letală, asumându-și că poate fi împușcat”, au mai transmis reprezentanții Europol.