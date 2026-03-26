Ce promit partidele pentru Ploiești în 2026: asfaltări, aer curat și investiții în cartiere

După dezbaterile publice cu ploieștenii pe tema bugetului pentru 2026, Observatorul Prahovean a contactat liderii politici locali pentru a afla care sunt proiectele prioritare pe care le propun pentru dezvoltarea orașului. Reabilitarea infrastructurii rutiere și modernizarea spațiilor verzi se află în topul propunerilor.

Deși consultările politice pentru conturarea bugetului local nu au început încă oficial la Ploiești, mulți dintre liderii locali ai partidelor susțin că au o listă lungă de investiții pe care le consideră esențiale pentru anul 2026.

În linii mari, reabilitarea străzilor, îmbunătățirea serviciilor publice sunt direcțiile prioritare comune.

PSD: asfaltări, parcuri și sisteme de monitorizare

Președintele PSD Ploiești, deputatul Bogdan Toader, susține că pe lista de priorități a social-democraților figurează multe proiecte de infrastructură și de modernizare urbană.

„Pe listă figurează pasajele din Bariera București, ⁠parcul de pe Democrației și ⁠covoarele asfaltice, dar și camere video cu radar pe bulevard și amenajarea unei piste de atletism la Parcul Municipal. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele pe care le propunem pentru 2026”, a declarat deputatul Bogdan Toader pentru Observatorul Prahovean.

Social-democrații au propus, printre alte proiecte majore, dar cu finanțare europeană, reabilitarea străzii Mihai Bravu și modernizarea Parcului Memorial „Constantin Stere”.

USR vrea dezvoltarea rețelei de monitorizare a calității aerului

Senatorul Aurel Oprinoiu, președintele USR Ploiești, consideră prioritare problemele de mediu și serviciile publice.

„Subiectiv fiind aș merge pe dezvoltarea rețelei de monitorizare a calității aerului în Ploiești, pentru că este o problemă care persistă în municipiu și trebuie găsită o rezolvare.

O altă problemă ar fi reducerea costurilor pentru termoficare, iar în acest caz aș propune inclusiv un parteneriat public-privat pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic, dar și soluții eficiente pentru valorificarea deșeurilor.

Pe locul trei ar fi dezvoltarea zonelor de relaxare. În acest moment, Ploieștiul are ca zone de relaxare numai Cartierul Albert, cu terase, și Parcul Bucov. Ploieștiul suferă la acest capitol. Nu în ultimul rând, evident mă gândesc la transportul public unde ar trebui găsită rapid o rezolvare”, a susținut senatorul Aurel Oprinoiu.

Partidul România în Acțiune: Baze sportive în școli și o piață centrală modernă

Contactat telefonic, președintele Partidului România în Acțiune, consilierul local Mihai Apostolache, consideră că în afara proiectelor majore de infrastructură, prioritare sunt la Ploiești sunt și investițiile în baza sportivă din școli, dar și modernizarea pieței centrale și restaurarea Halelor Centrale.

„În afara proiectelor depuse pentru finanțare europeană și care urmează să fie începute, modernizarea zonei de la Sala Sporturilor, inclusiv a terenurilor de sport, și extinderea proiectului de refacere a bazelor sportive din școli și în alte cartiere. Proiectele le vad realizate prin implicarea marilor poluatori ai orașului.

Piața centrală modernă și realizarea documentației pentru restaurarea și punerea în valoare a Halelor Centrale”, a precizat conf. univ. dr. Mihai Apostolache.

PMP vrea investiții în cartiere

Consilierul local Cătălina Bozianu, președintele PMP Prahova, consideră că accentul trebuie pus pe modernizarea cartierelor.

„Din poziția de consilier local PMP la Ploiești, voi susține investițiile esențiale pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții. Prioritatea este modernizarea completă a cartierelor, prin lucrări integrate – străzi, trotuare, iluminat și spații verzi. În paralel, este necesară continuarea investițiilor în rețelele de apă și canalizare.

Voi susține măsuri pentru fluidizarea traficului pe arterele principale și modernizarea școlilor, astfel încât copiii să beneficieze de condiții cât mai bune. Voi urmări ca aceste proiecte să fie implementate eficient și transparent, în interesul ploieștenilor”, a precizat pentru Observatorul Prahovean consilierul local Cătălina Bozianu.

AUR așteaptă draftul de buget

Deputatul Andrei Gușă, președintele AUR Ploiești, a declarat că va formula o poziție după ce va primi draftul proiectului de buget. În acest sens a transmis o solicitare la Primăria Ploiești.

„În primul rând voi studia draftul de buget când acesta va fi gata, iar apoi, cu siguranță, voi semnala în numele AUR Ploiești neregulile pe care le identificăm, respectiv proiectele pe care noi le considerăm prioritare pentru comunitate”, a precizat Andrei Gușă.

PNL așteaptă consultările politice

La rândul său, deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, a anunțat că va comunica prioritățile după ce vor avea loc discuțiile pe tema bugetului

„Momentan, consultările politice nu au demarat”, a precizat Mircea Roșca, președintele PNL Prahova.

Lista Primăriei Ploiești, investiții în infrastructură și transport

În cadrul dezbaterilor publice recente, primarul Mihai Polițeanu a prezentat principalele direcții de investiții pentru 2026, chiar dacă bugetul local nu a fost încă definitivat.

Printre proiectele importante se numără achiziția de tramvaie noi și investițiile cu finanțare europeană, precum străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest.

Totodată, sunt prevăzute lucrări de infrastructură – modernizarea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino, asfaltarea străzii Bobâlna, finalizarea lucrărilor de pe Laboratorului – dar și proiecte de regenerare urbană și modernizare a spațiilor verzi.