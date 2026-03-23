Ședințe în Coaliție. PSD stabilește calendarul consultării interne pentru ieșirea de la guvernare

Ședința social-democraților va debuta luni, începând cu ora 10:00 și se va desfășura în sistem hibrid, respectiv cu participare fizică și online, potrivit stirileprotv.ro.

- Publicitate -

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, că luni, se va reuni Biroul Permanent Național pentru a stabili calendarul consultărilor interne. PSD va stabili totodată dacă este oportună schimbarea premierului.

„Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitateaȚ guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză”, a spus Grindeanu.

- Publicitate -

Potrivit liderului PSD, în consultarea internă, membrii PSD vor hotărî dacă este oportună schimbarea premierului, precizează digi24.ro.

Pe de altă parte, președintele PSD a anunțat că „toate variantele sunt pe masă”. Totodată, acesta a susținut că PSD nu va vota un guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR.

Liberalii, dar și USR intenționează organizarea de ședințe legate de poziționarea în interiorul Coaliției, mai ales după tensiuniile din comisiile și plenul parlamentului.