Tensiuni în Coaliție: PSD critică proiectul de buget propus de premierul Bolojan

PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare, după ce în proiectul de buget nu ar fi fost incluse toate măsurile propuse de social-democrați.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat.

În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar.

Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, se precizează într-un comunicat al PSD.

Social-democrații afirmă că în proiectul de buget se regăsesc mai multe măsuri controversate, printre care „subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile”, dar și „tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale”.

Totodată, PSD susține că prin propunerea prezentată are loc „confiscarea la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale”.

„În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”, mai precizează sursa citată.