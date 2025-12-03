George Șerban, de 1 Decembrie la Boldești-Scăeni

Deputatul PNL de Prahova, George Șerban, a ales să petreacă 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în orașul Boldești-Scăeni. Deputatul a declarat faptul că alegerea i s-a bazat pe dorința de a petrece Ziua Națională într-o atmosferă caldă.
„Am fost de Ziua Națională la Boldești-Scăeni, în căutarea acelei atmosfere calde și sincere pe care o găsești doar în orașele mici, unde lumea încă se știe pe nume și unde sărbătoarea prinde viață prin oameni, nu prin artificii.
Mi-a plăcut să văd adunându-se copii în costume populare, bătrâni cu steaguri tricolore, localnici cu vin fiert și tineri cu telefoanele pregătite pentru poze. Preoții au rostit rugăciunea și au binecuvântat adunarea.
Am depus coroane la monumentul eroilor, apoi am aplaudat defilarea impecabilă a pompierilor dar și spectacolul oferit de copiii îmbrăcați în costume populare. O zi splendidă, în care am celebrat împreună România într-un fel simplu, autentic și sincer.
La Boldești-Scăeni, de Ziua Națională nu s-a huiduit și nu s-a făcut politică. Am fost doar niște români care ne-am strâns mâinile zâmbind, nimic altceva și totuși atât de mult”, a scris pe Facebook deputatul PNL de Prahova.