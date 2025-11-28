Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a demisionat, astăzi. El a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat.

- Publicitate -

UPDATE Anunțul oficial

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni”, a scris Ionuț Moșteanu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

- Publicitate -

Știrea inițială

Potrivit antena3.ro, demisia vine după ce premierul i-a spus să „țină capul sus”. De asemenea, președintele Nicușor Dan i-a transmis că decizia dacă demisionează „îi aparține în totalitate”.

Reamintim că în primul CV al lui Ionuț Moșteanu, care ulterior a fost șters, apare informația că ministrul a finalizat cursurile universității private Athenaeum.

- Publicitate -

Într-un răspuns obținut de către Libertatea din partea conducerii Universității Athenaeum a reieșit faptul că Moșteanu nu a fost niciodată student al acestei universități.

Întrebat de către Digi24 în legătură cu acest aspect, ministrul a spus „nu știu despre ce e vorba”.

Însă, în postarea sa de pe Facebook a menționat că a fost o greșeală includerea Universității Athenaeum în CV.

- Publicitate -

Detalii aici: Răspunsul Universității Biotera la diploma de licență a lui Ionuț Moșteanu