Răspunsul Universității Biotera la diploma de licență a lui Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a publicat în urmă cu puțin timp, pe pagina sa de Facebook, o poză cu diploma de licență pe care susține că a obținut-o în 2015, la Universitatea Bioterra din București.

Pe diplomă apare că Ionuț Moșteanu a finalizat specializarea „inginerie managerială” cu o durată a studiilor de cinci ani.

„Universitatea Bioterra (…) conferă domnului Moșteanu Liviu-Ionuț (…) titlul de Inginer Diplomat în domeniul/profilul Inginierie Economică specializarea Inginerie Managerială (…) Durata studiilor: 5 ani”, reiese din diploma postată de Ionuț Moșteanu.

Într-un răspuns oferit pentru Digi24, Universitatea Bioterra a oferit următorul răspuns:

„Domnul Mosteanu Liviu Ionut, a participat in intervalul 1995-1999 (nu 1996-1999 – n.r. În CV-ul actual al ministrului Apărării), la cursurile Facultatii de Inginerie si Management Agroturistic, specializarea Inginerie Manageriala”, a transmis Universitatea.

În CV-ul postat de Ionuț Moșteanu după intrarea în Parlament, conține informația că a participat la cursurile Bioterra între 1996 și 1999.

Potrivit unui răspuns ulterior transmis de către Universitatea Bioterra, reiese că Ionuț Moșteanu a făcut anii III și IV în același an, între 1997 și 1998, anii de studiu fiind cumulați.

În primul CV al lui Ionuț Moșteanu, care ulterior a fost șters, apare informația că ministrul a finalizat cursurile universității private Athenaeum.

Într-un răspuns obținut de către Libertatea din partea conducerii Universității Athenaeum a reieșit faptul că Moșteanu nu a fost niciodată student al acestei universități.

Întrebat de către Digi24 în legătură cu acest aspect, ministrul a spus „nu știu despre ce e vorba”.

Însă, în postarea sa de pe Facebook a menționat că a fost o greșeală includerea Universității Athenaeum în CV.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, susține ministrul.

Potrivit Libertatea, în decembrie 2025 era necesar ca pentru ocuparea unei funcții publice să deții o diplomă universitară.

Din diploma publicată de Ionuț Moșteanu reiese că a aceasta a fost eliberată în anul 2018, însă la momentul angajării la stat, potrivit răspunsului oferit de către Bioterra, ministrul avea o licență obținută în septembrie 2015.