Adrian Axinia (ECR): Ne împotrivim serviciului secret al Ursulei von der Leyen

Liderul AUR Prahova, europarlamentarul Adrian Axinia, parte a Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a cerut lămuriri de la Comisia Europeană după ce a presa a relatat că șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar vrea să promoveze proiectul unui serviciu secret european aflat în directa sa coordonare.

- Publicitate -

„Europa e într-o profundă criză economică, iar Bruxelles-ul are probleme majore de legitimitate. Intenția înființării unui serviciu secret la dispoziția Ursulei von der Leyen poate indica deopotrivă o derivă autoritaristă și antidemocratică, dar și un cost suplimentar deloc neglijabil.

Alături de colegii din ECR, am cerut să știm dacă ceea ce scrie presa europeană este adevărat. Iar Ursula von der Leyen trebuie să ne răspundă cât mai repede posibil. Nu este pentru prima oară când la Comisie se coc inițiative discutabile, iar Parlamentul European, structură aleasă democratic de cetățenii europeni, nu este informat. Ambițiile șefei executivului european îi depășesc pur și simplu competențele.

- Publicitate -

Am avertizat în nenumărate rânduri asupra obsesiei președintei CE de a căpăta control absolut asupra Uniunii Europene, obsesie conturată încă din pandemie. De altfel, inclusiv programul de înzestrare a armatelor europene pe care Ursula von der Leyen vrea să-l coordoneze integrat de la Bruxelles este o forțare evidentă”, a declarat Adrian Axinia (ECR).

Conform mai multor relatări din presa europeană, Comisia are în vedere înființarea unui serviciu european de informații sub autoritatea directă a președintei sale, Ursula von der Leyen. Această structură s-ar baza pe Centrul de Informații și Analiză Situațională (INTCEN), ar raporta Direcției Generale Comerț Internațional și Afaceri Administrative (INTPA) și ar ocoli serviciile existente, cum ar fi Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate.

„Se intră peste o zonă de competențe care aparțin statelor membre. Un astfel de proiect ridică numeroase întrebări cu privire la legitimitatea sa, temeiul juridic, impactul asupra suveranității țărilor noastre și lipsa consultării democratice. Chestiunile legate de informații și securitate internă rămân, conform tratatelor europene, o competență națională, iar orice inițiativă europeană în acest domeniu trebuie să respecte cu strictețe principiul subsidiarității. Serviciile secrete ale statelor membre trebuie să se coordoneze și să colaboreze. O suprainstituție europeană la îndemâna șefei Comisiei Europene ar fi însă un grav derapaj”, a concluzionat Adrian Axinia.

- Publicitate -

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.