Cine este partidul SENS, noul preferat al tinerilor români

Partidul SENS este, potrivit celui mai recent sonsaj INSCOP, în topul preferințelor tinerilor români în ceea ce privește politica românească. Această formațiune politică nu are reprezentanți în Parlamentul României și a cunoscut un salt fulminant în cadrul ultimului sondaj. SENS reprezintă prescurtarea de la numele integral al partidului: „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate”.

Mai exact, partidul SENS se situează pe locul al doilea în preferinţele românilor cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani. USR ocupă locul al doilea în opţiunile electoratului de 30-44 de ani, iar PNL este a doua opţiune a românilor de 45-59 de ani. În cazul respondenţilor de peste 60 de ani, locul doi îl ocupă AUR.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34% dintre persoanele sub 30 de ani ar vota AUR, 16% – SENS, 14% – USR, 13% – PNL, 9% – PSD, 5% – POT, 3% – UDMR, iar 3% – SOS România. 3% dintre tineri ar opta pentru alt partid, în timp ce nicio persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege un candidat independent, potrivit sondajului amintit.

Când s-a înființat partidul SENS

Partidul SENS este înființat în 2023 și, potrivit paginii oficiale, reprezintă „o nouă forță politică pentru a reprezenta mișcarea progresistă în România”. „Luptăm pentru locuințe sociale, terapie decontată, combaterea și adaptarea la schimbările climatice, garantarea dreptului femeii de a decide asupra propriului corp și drepturi egale pentru toți, inclusiv minorități sexuale și etnice”, se arată în prezentarea oficială.

SENS a fost fondat de către președintele actual, Andrei Macsut, în toamna anului 2023. Partidul a participat la alegerile locale, unde a câștigat doar două mandate, susținând o serie de candidați independenți.

După ce au reușit să strângă semnăturile necesare, SENS a participat oficial pentru prima dată la alegerile parlamentare din 2024. Partidul nu a reușit să treacă pragul electoral de 5%, obținând puțin sub 3% din voturi atât la Camera Deputaților cât și la Senat.

SENS este susținut de Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European.

Valorile partidului SENS

„Parlamentul României nu reflectă realitatea societății, având o medie de vârstă de 46 de ani și o reprezentare slabă a femeilor—doar 18% dintre parlamentari, în condițiile în care 55% din populație este feminină. Această discrepanță subliniază ipocrizia sistemului actual. Partidul SENS își propune o schimbare, cu o medie de vârstă de 29 de ani la Camera Deputaților și 39 de ani la Senat.

Promovăm, de asemenea, o distribuție mai echitabilă de gen, cu 36% din candidații noștri fiind femei (majoritatea pe locuri eligibile), comparativ cu 18% în Parlamentul existent. Candidații noștri provin dintr-o varietate de domenii — cercetare, alpinism, programare, consultanță, politică —oferind astfel perspective diverse și inovatoare. Alege-ți județul pentru a descoperi candidații care te pot reprezenta cu adevărat!”, se arată în prezentarea formațiunii politice.

Dar, surprinzător, nu există niciun loc unde să poți accesa „județul” tău. În Prahova SENS nu are reprezentare dar, la nivel de București, acesta și-a desemnat deja candidat la Primăria Capitalei, în persoana Anei Ciceală.