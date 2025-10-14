Alegeri la PSD. Grindeanu, momentan, singurul candidat

La PSD vor avea loc alegeri, pe 7 noiembrie, pentru desemnarea noii conduceri. Consiliul Politic Național s-a întrunit, ieri, la Vila Lac. Prima decizie a vizat modificarea statutului, liderii PSD renunțând la termenul de „progresist”.

Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie, iar până la această dată, potrivit Antena 3, Sorin Grindeanu este singurul social-democrat care și-a anunțat candidatura.

„Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a anunțar Sorin Grindeanu, pe pagina de Facebook.

Din echipa lui Grindeanu, potrivit g4media.ro, va face parte, potrivit primelor date, Claudiu Manda, care va candida pentru postul de secretar general, în locul lui Paul Stănescu.

Pentru posturile de prim-vicepreședinte sunt vehiculate numele lui Victor Negrescu, Corneliu Ștefan, Bogdan Ivan, Marius Oprescu și Ionuț Pucheanu.

PSD nu mai vrea să fie partid progresist

Președintele interimar al social-democraților este și cel care a anunțat noua modificare a statutului PSD.

„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară.

Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”, a precizat Grindeanu.