Reforma administrației, amânată. Coaliția nu a ajuns la un acord

Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru a dezbate ultimul dintre cele șase proiecte, ce vizează restructurarea administrației locale, din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. După ore întregi de discuții, însă, ședința de guvern care trebuia să aibă loc a fost anulată.

- Publicitate -

Ședința de guvern în care s-ar fi decis asumarea răspunderii pe acest proiect ar fi trebuit să înceapă la ora 16, dar, după cinci ore de discuții, guvernul a anunțat că nu va mai avea loc nicio ședință, iar partidele din coaliție nu au convenit asupra restructurărilor din administrație.

Principalele măsuri discutate se referă la reducerea cu 25% a numărului angajaților din primării și consilii județene, scăderea numărului de polițiști locali, de consilieri de la cabinetele demnitarilor și primarilor.

Atât PSD, cât și UDMR, s-au declarat împotriva unei restructurări atât de drastice. Nu este clar ce se va întâmpla cu aceste reforme din administrație.

Social Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025 A mai rămas mai puțin de o săptămână până la începerea Republik Fest 2025, festivalul toamnei la Ploiești. Evenimentul, organizat de filarmonica Paul Constantinescu...

- Publicitate -

Celelalte cinci proiecte (pentru creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați, eficientizarea ASF, ANCOM, ANRE și a altor autorități, creșterea capitalului social minim pentru firme și măsuri anticorupție în vămi și ANAF), vor fi rediscutate luni de coaliție, după depunerea amendamentelor de către parlamentari. Nu este exclus însă ca unele dintre acestea să vină chiar de la parlamentarii puterii, în special cei ai PSD.

Ulterior, luni, la ora 16, guvernul se va întruni în ședință pentru aprobarea formală a angajării răspunderii, iar premierul Bolojan ar urma să meargă luni seara, de la ora 19, în fața parlamentului.