Reforma administrației, amânată. Coaliția nu a ajuns la un acord

Ciprian Pap
Ciprian Pap

Data:

Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru a dezbate ultimul dintre cele șase proiecte, ce vizează restructurarea administrației locale, din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. După ore întregi de discuții, însă, ședința de guvern care trebuia să aibă loc a fost anulată.

Ședința de guvern în care s-ar fi decis asumarea răspunderii pe acest proiect ar fi trebuit să înceapă la ora 16, dar, după cinci ore de discuții, guvernul a anunțat că nu va mai avea loc nicio ședință, iar partidele din coaliție nu au convenit asupra restructurărilor din administrație.

Principalele măsuri discutate se referă la reducerea cu 25% a numărului angajaților din primării și consilii județene, scăderea numărului de polițiști locali, de consilieri de la cabinetele demnitarilor și primarilor.

Atât PSD, cât și UDMR, s-au declarat împotriva unei restructurări atât de drastice. Nu este clar ce se va întâmpla cu aceste reforme din administrație.

Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025

A mai rămas mai puțin de o săptămână până la începerea Republik Fest 2025, festivalul toamnei la Ploiești. Evenimentul, organizat de filarmonica Paul Constantinescu...
Celelalte cinci proiecte (pentru creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați, eficientizarea ASF, ANCOM, ANRE și a altor autorități, creșterea capitalului social minim pentru firme și măsuri anticorupție în vămi și ANAF), vor fi rediscutate luni de coaliție, după depunerea amendamentelor de către parlamentari. Nu este exclus însă ca unele dintre acestea să vină chiar de la parlamentarii puterii, în special cei ai PSD.

Ulterior, luni, la ora 16, guvernul se va întruni în ședință pentru aprobarea formală a angajării răspunderii, iar premierul Bolojan ar urma să meargă luni seara, de la ora 19, în fața parlamentului.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Ce le-a spus Polițeanu cetățenilor despre proiectele blocate în CL

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), s-a întâlnit, duminică, cu...
Șofer ”rătăcit” pe linia de tramvai 101 din Ploiești [VIDEO]

0
Șoferul unei mașini cu numere de înmatriculare de București...
Porumbel de curse, salvat de pompieri după incendiul de la Valea Călugărească

1
Salvatorii Detașamentului 1 Ploiești au intervenit ieri după-amiază pentru...
Daniel, tânărul care a ales să se facă pompier, inspirat de tatăl său

0
L-a inspirat să aleagă  meseria de pompier, i-a fost...
Secretul la zacusca cea mai bună, pe platoul de la Hale

0
Cu doar câteva zile înainte de debutul calendaristic al...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

15
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
