Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: zeci de locatari au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit miercuri, 15 aprilie, într-o garsonieră dintr-un bloc din Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate, iar trei dintre ele au fost transportate la spital.

Pompierii militari au fost solicitați să intervină de urgență, după ce un incendiu a izbucnit într-o garsonieră situată la ultimul etaj.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, una pentru transport personal și victime multiple. Totodată au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și un echipaj SMURD.

Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum, motiv pentru care 26 de persoane au fost evacuate. Trei persoane au fost transportate la spital după ce au suferit arsuri ale căilor respiratorii. Incendiul, potrivit primelor date, ar fi izbucnit din cauza unor improvizații la aparatul de gătit.