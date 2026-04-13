Cum se circulă pe marile drumuri din România în ultima zi a minivacanței de Paște

Autor: Roxana Tănase
Luni, 13 aprilie, pe principalele artere din România nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită, ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Există, în schimb o serie de restricții pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate transportului de persoane.

Potrivit Centrului Infotrafic, pe arterele rutiere principale — respectiv A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Brașov, A7 Ploiești–Adjud, DN 1 Ploiești–Brașov și DN 7 Pitești–Sibiu — circulația se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori reduse de trafic.

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone (altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane) este interzisă astăzi, 13 aprilie, pe următoarele tronsoane:

  • Autostrada A2 București–Constanța (ambele sensuri): 13.04.2026, interval orar 06:00–22:00;
  • DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea–Veștem (ambele sensuri): 13.04.2026, interval orar 06:00–22:00;
  • DN 39 Agigea–Mangalia (ambele sensuri): 13.04.2026, interval orar 06:00–22:00.

„De asemenea, astăzi, 13 aprilie, circulația rutieră se desfășoară pe ambele sensuri ale DN 5 Giurgiu–Ruse, pentru toate tipurile de autovehicule, fără restricții, pe secțiunea Podului Prieteniei, unde s-au executat lucrări de reparații care au impus anterior restricții de trafic.”

„Pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinațiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să verifice cu atenție traseul, din punctul de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul de călătorie poate crește și să opteze pentru rute alternative”, recomandă Centrul Infotrafic.

