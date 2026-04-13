DN1 a început să se aglomereze pe Valea Prahovei. Cum poți evita coloana de mașini

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că începând cu ora 12.00 se înregistrează aglomerație pe sensul de coborâre al DN 1, dinspre Brașov către Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, dar și pe raza localității Comarnic.

Pe celălalt sens de mers este formată coloană de autovehicule pe raza stațiunii Bușteni, dar și între localitățile Breaza și Comarnic.

Polițiștii acționează în dispozitivul de siguranță rutieră pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, dar și pe celelalte artere rutiere importante la nivel național.

Pentru siguranța participanților la trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinațiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi:

creșterea distanței de siguranță între vehicule;

evitarea depășirilor riscante, a coloanelor de autovehicule;

planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea unor rute alternative;

manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției;

pe autostrăzi, acordarea priorității la ieşirea din spaţiile de servicii, punerea în funcțiune a luminilor de avarie la încheierea unei coloane care oprește sau încetinește brusc.

Nu circulați și nu opriți pe banda de urgență în mod nejustificat!

Cum poți evita coloana de mașini de pe DN1-Valea Prahovei, formată pe sensul spre București

Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

Brașov – DN1A – Cheia – Autostrada A3 – București

Râșnov – DN73 – Câmpulung – Pitești – Autostrada A1 – București

Râșnov – DN73 – Câmpulung – DN72A – Târgoviște – DN71 – București

Sinaia – DN71 – Târgoviște – București