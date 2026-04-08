Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Programul funeraliilor

Fostul mare antrenor, Mircea Lucescu, a încetat din viață marți, la vârsta de 80 de ani. Acesta era internat din data de 29 martie la Spitalul Universitar din Capitală, ulterior suferind un infarct miorcardic acut. Familia Lucescu a stabilit detaliile funeraliilor. Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu.

- Publicitate -

Mircea Lucescu va fi depus pe Arena Națională

Românii își vor putea lua adio de la fostul tehnician încă din această după-amiază, de la ora 17:00, când sicriul cu trupul neînsuflețit va fi depus pe Arena Națională. La ora 18 este programată o primă slujbă de priveghi.

Toți cei care l-au admirat pe marele antrenor îi pot aduce un ultim omagiu și în cursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

- Publicitate -

Cortegiul funerar se va deplasa, vineri, către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. La biserică vor putea participa însă doar familia și invitații apropiați.

Fostul tehnician va fi înmormântat cu onoruri militare

Cortegiul funerar va ajunge la Cimitirul Bellu în jurul orei 12:20. Iar momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Și la cimitir ,,accesul publicului larg va fi restricționat, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați”, se arată în mesajul transmis de familia lui Mircea Lucescu.

De asemenea, Jandarmeria Română și Poliția Capitalei au luat măsuri pentru asigurarea securității și pentru fluidizarea traficului în zona Arenei Naționale și a Cimitirului Bellu.