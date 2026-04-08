Mircea Lucescu și-a luat adio de la români pe „Ilie Oană”. Unde va fi înmormântat fostul selecționer și ce scrie pe cavoul său

Inima lui Mircea Lucescu a încetat să mai bată marți, 7 aprilie 2026, la ora 20.30. Eforturile medicilor au fost zadarnice, corpul celui mai mare antrenor român fiind prea slăbit pentru a continua lupta pentru viață.

Mircea Lucescu a condus naționala României în două mandate (1981-1986 și 2024-2026). Soarta face ca ultima sa apariție în fața fanilor români să se fi consumat chiar pe stadionul Ilie Oană, din Ploiești. Practic, fără a ști ce-l așteaptă, Il Luce și-a luat adio de la publicul din România pe arena prahoveană.

România – San Marino 7-1, ultima apariție oficială a lui Lucescu în țară

Meciul România – San Marino, scor 7-1, disputat la 18 noiembrie 2025, a fost ultima apariție a selecționerului pe banca tehnică, la un meci jucat în țară. Ulterior, a mai fost partida de la Istanbul, disputată pe 26 martie 2026, care a pus capăt speranțelor tricolorilor de a ajunge la un Campionat Mondial după 28 de ani.

Meciul cu San Marino a fost prima și ultima apariție a lui Mircea Lucescu pe Ilie Oană, din postura de selecționer, deși în primul său mandat obișnuia să ducă naționala să joace în diferite orașe din țară. A mers cu tricolorii la Suceava, Craiova, Oradea, Hunedoara, Timișoara, Iași, Buzău și Sibiu, dar niciodată la Ploiești.

Mircea Lucescu a condus naționala României în 75 de meciuri, locul trei all-time după Anghel Iordănescu (101 meciuri) și Victor Pițurcă (95 meciuri). Per ansamblu însă, Il Luce nu are rival în fotbalul românesc. A fost antrenor în 1544 de meciuri oficiale, iar incluzând și meciurile amicale a stat pe bancă în peste 2000 de partide.

Marele antrenor va fi înmormântat la Cimitirul Bellu

Funerariile lui Mircea Lucescu vor începe astăzi, când sicriul fostului selecționer va fi depus la Arena Națională, de unde iubitorii fotbalului își pot lua adio de el. Programul de vizită va continua și joi, între orele 10:00 și 20:00. Slujba de rămas bun va avea loc vineri la Biserica Sfântul Elefterie, dar participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

De asemenea, momentul înhumării va aparține excluisv familiei, la Cimitirul Bellu, în jurul orei 13.00 și va fi precedat de onoruri militare. Familia Lucescu a achiziționat, cu ani în urmă, un cavou la cel mai important cimitir din Capitală. „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă le lăsați”, este mesajul gravat pe cavoul familiei.

Căpitan la Guadalajara 1970, antrenor cu 36 de trofee

Mircea Lucescu lasă în urmă o carieră excepțională ca antrenor. A câștigat 36 de trofee: de 9 ori campionatul Ucrainei, de 8 ori Cupa Ucrainei, de 7 ori Supercupa Ucrainei, de 3 ori Cupa României, de 2 ori campionatul României, de 2 ori campionatul Turciei, precum și Cupa UEFA, Supercupa Europei, Supercupa Rusiei și Cupa Anglo-Italiană.

De-a lungul carierei de antrenor, le-a pregătit pe Corvinul, echipa națională a României, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit, naționala Turciei și Dinamo Kiev.

Înainte de a fi antrenor, Mircea Lucescu a jucat la Dinamo, Știința București și Corvinul, un total de 431 de meciuri. Plus 64 de partide la echipa națională, fiind căpitanul României la Cupa Mondială din 1970.