ANRE vrea să introducă alerte pentru consumul de energie electrică

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) are în plan introducerea unui sistem de notificare care să îi avertizeze pe consumatori înainte de depășirea consumului de energie stabilit prin contract. Măsura are drept scop ajustarea consumul pentru a evita facturi mai mari decât cele estimate.

Notificările ar urma să fie trimise atunci când consumul se apropie de 80% din limita contractuală și ar putea veni prin SMS, e-mail sau aplicații mobile. Anunțul a fost făcut de George Niculescu, președintele ANRE, în cadrul Maratonului Profit.ro „Securitatea energetică 2026 – Geopolitică, investiții, tranziție energetică, Ediția a II-a.

„Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a anunțat George Niculescu, președintele ANRE.

Scopul este ca utilizatorii să fie informați din timp și să își poată ajusta consumul pentru a evita facturi mai mari decât cele estimate.

Inițiativa este în lucru, iar autoritățile susțin că măsura ar aduce mai mult control și transparență pentru consumatori în gestionarea costurilor la energie.