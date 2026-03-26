O nouă intervenție pentru cercetarea scufundării remorcherului în Portul Midia

David Mihalache
Autor: David Mihalache
rompetrol midia
foto cu caracter ilustrativ reprezintă unica facilitate de descărcare – încărcare țiței de acest tip din România.

Astăzi, Midia Marine Terminal a efectuat o nouă intervenție, prin propria echipă de scafandri, care a continuat procesul de colectare a datelor necesare pentru conturarea unei imagini tehnice complete asupra situației epavei.

De asemenea, în colaborare cu o companie specializată, MMT a realizat, în cursul zilei de ieri, o scanare a corpului epavei, în vederea evaluării integrității structurale a acesteia.

Informațiile obținute sunt cruciale pentru stabilirea soluției tehnice optime în cadrul operațiunii complexe de ranfluare a epavei, precum și pentru selectarea unei companii specializate care să implementeze această intervenție.

Contăm pe suportul autorităților în avizarea tuturor procedurilor, pentru a facilita progresul operațiunii, astfel încât incertitudinea familiilor îndurerate și a întregii comunități a companiei, profund afectată de acest tragic incident, să nu fie prelungită.

Midia Marine Terminal va continua să informeze în mod transparent opinia publică cu privire la evoluția situației și roagă publicul și reprezentanții mass-media să urmărească informațiile exclusiv prin canalele oficiale ale companiei (www.midiamarineterminal.ro).

