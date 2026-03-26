BREAKING NEWS: O dronă militară rusă s-a prăbușit în România

O dronă militară lansată de Rusia a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în județul Tulcea, în apropierea localității Parcheș, a anunțat joi dimineață Ministerul Apărării Naționale. Potrivit MApN, aparatul de zbor a intrat aproximativ 4 kilometri în spațiul aerian național, după ce fusese deviat de apărarea antiaeriană ucraineană.

Incidentul s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în contextul unei noi serii de atacuri cu drone lansate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Două aeronave F-16 au decolat la ora 00:16 de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene, iar la ora 00:35 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea.

Potrivit MApN, la ora 00:44, drona a pătruns în spațiul aerian național și s-a prăbușit la aproximativ 2 kilometri de localitatea Parcheș, în afara zonei locuite.

La locul incidentului au fost trimise echipe ale MApN și o autospecială a IGSU, care au descoperit o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă.

Ministerul Apărării precizează că nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Zona a fost securizată, iar cercetările la fața locului urmează să fie făcute de echipe specializate ale MApN și SRI.